陳其邁走音《紅豆》自嘲「靈魂系歌手」　邁粉送禮連陳小米也有

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁昨(23日)晚間車掃時，小編呼籲粉絲分享直播解鎖彩蛋，結果竟播放2018年陳其邁高唱《紅豆》的音檔，不但忘詞還唱到走音大崩壞；今日受訪時，陳其邁自嘲是「靈魂系歌手」，風格不一樣。而選戰倒數2天，陳的行程仍是滿檔，支持者也貼心送上打氣小禮物，就連愛貓陳小米都有份。

▲陳其邁昨晚掃街直播中，小編突然播放走音的《紅豆》，讓網友笑翻。（圖／記者許宥孺翻攝）

九合一大選於這周六舉行，陳其邁昨晚於楠梓區掃街，直播過程中，小編播放陳其邁在2018年曾唱王菲的《紅豆》音檔，不僅走音又忘詞，還讓字幕一度打不出正常句子，短短一分鐘播了3次，讓小編也忍不住吐槽，「聽到第3次就有點受不了」。

▲陳其邁掃街受到民眾熱情歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於昨日一曲《紅豆》在網路上掀起熱烈討論，受封「靈魂系歌手」的陳其邁表示，那是4年前的事，更自曝，「那首唱完有一點PTSD(創傷症候群)」，所以就比較少唱，打算選後再好好地把這首歌練完。他也呼籲市民朋友「關心故鄉高雄的未來，一定要去投票；不回來投票，別人就會幫你決定高雄的未來。」

陳其邁的牽手吳虹醫師也在選前最後衝刺時刻現身輔選黨籍議員，除了昨晚陪同前鎮、小港區議員候選人黃雍琇車掃，今日上午也到三民區輔選老將林武忠。

▲▼陳其邁打出夫人牌，妻子吳虹替候選人輔選。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於吳虹醫師輔選時偶爾說話結巴，陳其邁笑說夫人的專長是看病，在最後幾天利用空餘時間來替需要再加強努力的候選人助選，「能夠多幫我們候選人的部分就都會全力以赴。」

陳其邁說昨日晚上車掃到一半，民眾送上紅豆冰時他還一頭霧水，後來才得知是競選團隊把他2018年唱紅豆的音檔，結合現場車隊掃街影像作成伴唱帶風格，對於歌喉獲得大家喜愛和熱烈迴響，陳其邁謙虛表示歌聲還有要再努力的地方，他也提到明晚在鳳山的選前之夜，他找來滅火器樂團和林宗興來演唱，邀請大家一起進場來逗熱鬧。

▲▼陳其邁掃街受到民眾熱情歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

今日陳其邁的車隊掃街仍是行程滿檔，今日上午的前鎮、小港區居民輸人不輸陣，可以看到各種自製手舉牌、布條和標語出現在路邊，陳其邁更是收到了各式各樣支持者送上的禮物，除了有人送上能量飲料給陳其邁補體力之外，還有人送了一大包的貓飼料要給陳其邁的愛貓陳小米。