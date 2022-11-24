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吳欣岱曬高中青澀照！網見1亮點讚「人美又學霸」：很多人追齁

▲吳欣岱曬出高中（左）及25歲時的照片。（圖／翻攝自吳欣岱Facebook）

▲吳欣岱曬出高中（左）及25歲時的照片。（圖／翻攝自吳欣岱Facebook）

記者楊晏琳／綜合報導

九合一大選綁定18歲公民權公投，不少政治人物近期皆曬出自己18歲或年輕時的照片力挺。台灣基進黨台北市內湖、南港選區市議員候選人吳欣岱也貼出自己武陵高中時的制服照，讓不少網友大讚可愛又是學霸，也有許多人意外，原來吳欣岱是桃園人。

跟上這股挺18歲公民權的潮流，吳欣岱在臉書貼出高中嫩照，表示自己高中三年非常快樂，因班上感情很好，雖然是資優班但不會因為成績勾心鬥角，當時每天放學都會去打排球，打完再搭公車回家。

照片僅過一小時左右便吸引4000多人按讚，網友紛紛在底下大喊「好可愛♥」、「超Q的」、「很多人追厚」；更有眼尖網友發現她身上是武陵高中的制服，驚訝表示「武陵高中」、「原來是桃園人」、「原來吳醫師是武陵高中畢業的，一直以為你是台北人耶」、「長這麼漂亮然後還是高材生要嚇誰」、「這也太不公平，會讀書又會運動又可愛。」

還有人問「陽明醫、正妹、還會打球，然後高中還染髮？這是什麼神奇組合」，吳欣岱也回應「頭髮是天生的啦」，又讓網友稱讚她是天生麗質。

此前吳欣岱也PO出自己25歲時的照片，也讓不少人認為她和現在相差無幾。

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