重提幼稚園火燒車案挨轟　林佳龍深夜臉書談「良心」

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨新北市長候選人林佳龍23日以30年前健康幼稚園火燒車事件作為類比，要求當年喪子的國民黨新北市長候選人侯友宜將心比心，給因染疫病逝的2歲男童的家人一個交代，引發批評。林佳龍當晚10點42分在臉書發文，強調自己希望為恩恩的爸爸找回真相，並稱「假如這場選戰有任何意義，我想是試著喚回一點良心」。

據《自由時報》報導，林佳龍23日在中和掃街拜票時表示，侯友宜也有喪子之痛，過去也要求「責任」、「善後」，如今面對恩恩案卻無法以相同的方式處理，「如果拿來做比較，確實是雙重標準，這也是很多人心痛的地方」。

林佳龍深夜則在臉書表示，很希望這場選戰接近尾聲的時候，不是在討論恩恩的真相，而是已經從真相中學習教訓，學著不讓81分鐘事件再次發生，這是社會共同的痛。然而，事情沒有往他想要的方向發展。

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林佳龍說，7月參選時，他曾以《真相與品格》為題，撰文表達他的立場與態度。4個月過去了，卻仍然無法為恩恩的離世，取得完整的資訊，這是社會共同的失敗。

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林佳龍表示，幾天前，同仁把恩恩爸爸在恩恩離開7個月後的影片放給他看時，他無法言語，「何以我們的社會，竟無法為一個兩歲的孩子，還有他的父親，找一個答案？」而真相就鎖在位於板橋的新北市政府裡，在侯友宜唾手可得的地方，卻離每個人如此遙遠。

林佳龍說，「假如這場選戰有任何意義，我想是試著喚回一點良心，一能真正同理他人的基本惻隱之心，哪怕是只有一點都好」，每個孩子都可能是恩恩，沒有一個父母能承受孩子驟逝的傷慟，恩恩父母心裡的自責，足以讓他們的世界崩塌，即使真相也無法彌補他們心中的遺憾。​但如今連真相都沒有，還必須被迫走進漫長的司法訴訟。

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林佳龍指出，政府的存在，是為了社會運作和諧，保障人民法律權益，而不是與人民對抗，政治可以很高貴也可以很庸俗，政治人物的品格將決定他的道路，「但願我們的社會永遠不會默許偽善與邪惡，但願我們能保有最純真的正義，這堂台灣人到現在還未上完的課，我們未來遲早還是要補修。」

林佳龍此文一出，立刻吸引大批網友回應，不少支持者表示，「佳龍加油～真心希望您能夠當選，讓恩恩家人能夠早日明白真相，繼續過生活」、「心疼恩恩爸暗夜的哭聲，真相與公道還給恩恩爸及社會大衆」、「佳龍加油，為了恩恩，也不只恩恩，新北還有太多理由需要你！」、「林市長加油加油！」；但也有部分聲音批評，「你拿幼稚園火燒車案出來講，那你有良心嗎？」、「你對得起林靖娟老師嗎」、「恩恩事件是單獨一件事，必須說清楚，但不必要把30年前幼兒園火燒車事件混為一談，請您想想火燒車事件家屬他們心裡的痛，各位都是有小孩的人，不要拿這件事出來提，讓人很心痛」，還有人質疑林佳龍團隊刪除負面留言。