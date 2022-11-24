快訊／高雄市區又無預警停電　3947戶受災...台電搶修中

▲高雄市區今天無預警停電。（圖／記者周宸亘攝）
記者賴文萱／高雄報導
高雄市區又爆停電災情！前鎮區鄭和路、一心一路、少康街、民權二路、沱江街、泰山街、衡山街、二聖二路、梧州街、一心二路、二聖路、天山街、天山路、光華二路、長江街、南寧街、景德街、景德路、嘉陵街、衡陽街…等一帶，上午8時29分停電，目前獲報3947戶受到影響。
台電表示，疑似出口電纜故障，實際停電原因待查明，目前已立即派員搶修中。後續以最快速度隔離故障區間，已於9時00分全數復電。
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▲高雄市區今天無預警停電。（圖／記者周宸亘攝）
記者賴文萱／高雄報導
高雄市區又爆停電災情！前鎮區鄭和路、一心一路、少康街、民權二路、沱江街、泰山街、衡山街、二聖二路、梧州街、一心二路、二聖路、天山街、天山路、光華二路、長江街、南寧街、景德街、景德路、嘉陵街、衡陽街…等一帶，上午8時29分停電，目前獲報3947戶受到影響。
台電表示，疑似出口電纜故障，實際停電原因待查明，目前已立即派員搶修中。後續以最快速度隔離故障區間，已於9時00分全數復電。
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