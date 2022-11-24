快訊／高雄市區又無預警停電　3947戶受災...台電搶修中

許多人家中可能會使用電熱水瓶來獲得熱水，不過由於熱水瓶需要長期插電發熱，引此也成為隱形的耗電殺手，台電表示，如果家中對電熱水瓶的依賴度不高，或是每天使用次數不多，可改用快煮壺，需要時才煮水，不過如果目前家裡使用的是電熱水瓶，也可透過掌握以下5要點來減少耗電量。