快訊／台北大同「凌晨停電」影響1000戶！2人受困電梯　台電搶修中

▲台北市大同區23日0時許發生停電事故。（圖／記者游宗樺翻攝）
記者游宗樺、趙蔡州／台北報導
台北市大同區重慶北路二段及周邊道路23日0時許停電。台北消防局表示，停電一度造成2位民眾受困電梯，其中一名為10歲男童，所幸2人脫困後均無大礙。
依據台電公告，台電原計劃23日0時於重慶北路、寧夏路一帶進行計畫性工作停電，預估影響約1千餘戶，且周邊道路又發生線路故障導致跳電，由於施工未完成，部分路段尚未復電，台電人員正在持續搶修中。
▼台電人員正在持續搶修中。（圖／記者游宗樺翻攝）
▲台北市大同區23日0時許發生停電事故。（圖／記者游宗樺翻攝）
記者游宗樺、趙蔡州／台北報導
台北市大同區重慶北路二段及周邊道路23日0時許停電。台北消防局表示，停電一度造成2位民眾受困電梯，其中一名為10歲男童，所幸2人脫困後均無大礙。
依據台電公告，台電原計劃23日0時於重慶北路、寧夏路一帶進行計畫性工作停電，預估影響約1千餘戶，且周邊道路又發生線路故障導致跳電，由於施工未完成，部分路段尚未復電，台電人員正在持續搶修中。
▼台電人員正在持續搶修中。（圖／記者游宗樺翻攝）
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