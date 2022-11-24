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木星順行！4星座幸運爆棚　雙魚笑到2023

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲金牛座升官加薪機會一起來。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

天降甘霖！塔羅牌老師艾菲爾分享「木星順行」，雙魚座、天蠍座、水瓶座、金牛座幸運爆棚；其中雙魚座將能甩開霉運，好運持續到2023都不是問題！

艾菲爾老師在臉書說，從7/28開始在白羊逆行的「木星」，終於在11/23雙魚恢復順行！在占星學中，木星是第一大吉星，所以木星逆行時，一定會牽動12個星座一起動盪，所幸一切都過去，現在開始過去消失的好運、悲觀壓抑的生活終於遠去，好運馬上降臨！

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第四名：金牛座

木星在金牛的人際宮位恢復順行後，過去各種被人陷害、溝通不順、吵架爭執的狀況逐漸遠去，與對象、朋友、家人、同事的關係能夠更加親近。你在各方面都能順利起來，過去緊繃的情緒壓力得到紓解，事業好運更是水漲船高。

種種好運下，你還能喜獲貴人相助，使你喜上加喜，不只愛情順利甜蜜，事業更是得到貴人提拔，升官加薪的機會一起來，大幅提高你的社會地位，甚至連你往後的家庭都能因此享福。你可以說是受盡眾人寵愛，大小事都有人為你張羅，這種「生活處處是貴人」的感覺令你倍感滿足，可以一路好運到年底！

第三名：水瓶座

之前水瓶運勢低迷，特別是財運最差，這種口袋空空的心慌感，連一向樂天的你都覺得人生好像沒了希望。幸好大吉星「木星」終於要在你的「財帛宮」恢復順行，大大扭轉你的正財與偏財！

事業方面順風順水，幾乎沒遇上任何困難，領導也已經打算要給你升職加薪的機會。偏財更是驚喜連連，各種兼差、副業、投資機會找上門，工作上也莫名獎金變多，還有貴人時不時贈與，讓你從現在起直到年底，都能輕鬆賺進滿滿錢財。

▼單身的天蠍座桃花朵朵開。（示意圖／記者黃克翔攝）

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

第二名：天蠍座

過去天蠍在愛情上真的是衰運連連，各種灑狗血的事情發生在你身上，讓你都快放棄愛情。但木星順行在你的戀愛宮位後，你的愛情終於得到眷顧。

單身者桃花朵朵開，且這次遇到的都是條件極好、體貼、懂照顧人的「忠犬型」對象，你身邊的朋友也對這個對象讚譽有加，他對你的疼愛，讓你能夠放心把自己的未來交給他。

而有伴者，與愛人的感情更加昇華增溫，兩人重回熱戀期的如膠似漆，有木星加持的好運，年底前甚至能有雙喜臨門的好事降臨喔。

第一名：雙魚座

雙魚在2022下半年都壟罩在海王星逆行中，10月加上木星也在命宮逆行，雙魚可說是過得一把鼻涕一把眼淚了，心中的苦說個三天三夜也說不完。

幸好木星11/23就在你的命宮恢復順行，終於為你的人生帶來全新轉機！你的整體運明顯變好，無論財運、事業、健康、愛情甚至人際關係都如有神助。而對工作最在乎的你，特別事業更是揚眉吐氣，讓一直為工作擔憂的你，總算能夠放下心。

另外，老師也要恭喜你，木星順行只是你好運的開端，接下來海王星也會在你命宮恢復順行，你將能甩開霉運，好運持續到2023都不是問題！

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