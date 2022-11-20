倒數41天！4星座願望必定實現　笑到2023

▲隨著木星進入雙子座的事業宮，就像開外掛一般。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

最後41天！塔羅牌老師艾菲爾分享，雙魚座、處女座、水瓶座、雙子座的願望必定實現，其中處女座還能「輕鬆笑著站到2023年」。

第四名：雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著木星進入你的事業宮，雙子座就像開外掛一般，鋒芒畢露、氣勢全開，年底前最後41天簡直就是雙子的舞台，若對自己的未來人生、事業有規劃，或是打算轉換跑道者，現在就是你的最佳時刻。

你無論做什麼都是有如神助，想跳槽者剛好貴人出現幫你牽線，求職時理想的公司職位也是一眼相中你，完全是打瞌睡就有人送枕頭了。而在事業運旺盛的年底前，也要謹守自己的本分，保持謙虛忍讓，得到成功的同時也要更加努力，絕對為雙子座心想事成的絕佳時機。

第三名：水瓶座

已經努力辛勤工作好久的水瓶座，終於能在年底前最後41天迎來豐收的果實。隨著年底前木星進入水瓶的財帛宮，過去你積攢的好口碑、好人脈，在11月中過後終於厚積薄發、踏入成功，讓你終於能夠放下心來，鬆了好大一口氣。

辛苦付出得到收穫，也使你終於能給自己、家人、伴侶一個交代，不讓他們為你煩憂了。事業上的勝利也帶動你的財運發展，不只收入越來越多，甚至還能抽出部分資金進行投資，讓小錢滾大錢，你的金庫也跟著越來越滿，你可以說是名利雙收喔！

第二名：處女座

年底前最後41天，隨著木星進入處女座的婚姻宮，讓你的桃花運能大幅翻漲，連情商也跟著開竅，各種戀愛戰略簡直是手到擒來。重點是與你過招的人也非常享受，兩人都沉浸在推拉的曖昧中。

不管是事業或是愛情，直接打直球也許會碰到被拒絕或失敗的風險，但只要把握以退為進的尺度，順著場合或時機隨機應變，「那樣不行嗎？那換這樣子如何呢」，你一定都能如願得到想要的成果，輕鬆笑著站到2023年。

第一名：雙魚座

木星於11月23日正式進駐雙魚座，為雙魚座帶來幸運的能量，或許受到「火星、海王星、天王星」逆行的影響，雙魚暫時感受不到木星能量，但這都只是暫時的。過去這一年你的狀態很不穩定，儘管你也明白自己肩負重任，卻感到害怕，甚至想要逃避。

隨著2022進入尾聲，你會明顯慢慢感受到木星給你帶來的幸運衝擊，你有更多機會站在團體前面，展現自我光芒，過去幾年的醞釀，慢慢顯現出來，似乎渾身上下都透露出種魔力，令人無法忽視。另外，擺脫壓力沉重的2022，你將開始有時間享受生活帶來的美好。關於愛情，你只想低調內斂，默默脫單。