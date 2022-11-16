人財兩得！　4星座一路開心到年底

▲獅子座可望「人財兩得」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

金水射手好天象！塔羅牌老師艾菲爾分享，射手座、獅子座、雙子座和處女座能一路開心到年底，獅子座還可望「人財兩得」。

艾菲爾老師在臉書說，11/16、11/17金星、水星分別進入到射手座，這時你會感到特別輕鬆，關係、生活、工作都能揮別過往低迷狀態，擺脫掉戰戰兢兢的束縛感。

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艾菲爾老師表示，而處女、雙子、獅子、射手四個星座，會在這股充滿歡樂的能量中，迎來不少生活中樂趣，只要善加運用這股能量，絕對能讓你笑著收官，一路開心到年底！

第四名：處女座

處女座的守護星水星與金星先後進入家庭宮位，這段期間你也許會特別想要與家人、另一半窩在家裡，享受溫馨的家庭時光，一同做家務、下廚燒菜，將居家環境整理成理想的樣子。

如果你正在尋找合適的租屋地點，或想要購買樓房，都有機會在這時看到你想要的物件，順利進行租賃或購買流程。這段期間將重心放在居家生活上，你會有不少的收穫與成就感。

第三名：雙子座

雙子座的守護星水星與象徵浪漫的金星進駐關係宮位，與另一半的感情在這時特別想要情話綿綿，與對方朝夕相處，如果先前兩人聚少離多，或感情小卡關，可以多利用這段時期好好加溫，也許有機會將彼此定下來互度終生。

單身的你，這時就是個強力發電機，所到之處都能吸引他人的目光，如果想要談個戀愛，不妨多留意身邊的工作夥伴、職場舊識，你會發現原來良緣就在身邊。

▼雙子座有機會和另一半互度終生。（示意圖／翻攝免費圖庫unsplash）

第二名：獅子座

金星與水星前後進入到獅子座的享樂宮位，從現在到年底這段時間，如果有朋友邀約聚會、親友牽線的場合，都很適合去看看。即便沒有立刻看到對眼的對象，不過會種下日後緣分的種子，現在有空的話，可以開始準備參加聚會的行頭囉！

而金星不但加持你的浪漫緣分，更為你的財運助力，這段期間很有機會收到他人饋贈的禮品、彩券中獎獎金、參加活動獲得大禮，所謂的人財兩得說的就是你！

第一名：射手座

金星與水星先後進入射手座的命宮，加上後來守護星木星的能量，你的各種狀態會有所提升。工作上的項目進度都掌握在你手中，同事與領導在這時特別仰賴的你的專業，所有的人目光都集中在你身上，等你大顯身手。

木星能量也會漸漸從你的家庭宮位過度到戀愛宮位，意味著這段期間你的家庭生活與戀情，都會脫離先前低迷的情形，與家人之間的緊張關係得以緩解。正在約會或曖昧的對象，很有可能進入到確認關係的階段，你的身邊充滿著輕鬆歡愉的氛圍，即便遇到小小的困難阻礙，也能很快迎刃而解。