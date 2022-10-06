5星座要翻身了　年底前各種好運回歸

▲艾菲爾說，金牛座將得到上級領導的賞識，得以在工作職場上呼風喚雨。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾5日表示，苦盡甘來！年底前天蠍座、天秤座、金牛座、水瓶座和摩羯座各種好運回歸。

艾菲爾在臉書說，10月初，水星在上周末順行了，這周日10/9冥王星也順行回歸，加上月底10/23土星接續順行，年底前木星與海王星也逐漸回歸，天上星象的能量回歸每顆星體的特質，對於十二星座來說，更是相對輕鬆。

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艾菲爾指出，而年底前，因應順行行星，與即將到來的10/25天蠍座新月日食，有幾個星座會是首波感應到各種好運回歸的能量。如果你在榜上，可以開始與過往的不愉快斷捨離，值得持續經營努力的部分，則可以視情況加入新的想法。

第五名：摩羯座

年底前，順行冥王星在摩羯座的命宮。前段時期或許你的生活一片低迷，而冥王星轉化的能量，將會為你未來的日子帶來好氣象，加上土星也在你的財帛宮位順行，總是為錢財而提心弔膽的生活就要遠離，你的生活在各方面即將迎來順利。

財運方面，很有機會碰上發放業績獎金、分潤抽佣，或是遇上高薪挖角的天大好事。在這1、2年你經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金，都會有收入進你口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度進帳。

工作人際方面，你可以多參與社交聚會，有可能出現賞識你的貴人，或是觸及更多潛在客戶，與合作夥伴的想法在這段期間特別不謀而合。想要推進的項目與進度，都無需多費唇舌討論，因此有不少工作項目的進度大幅向前，讓你省下不少時間忙裡偷閒。年底前可以多約工作上的合作對象或舊識聚會，有機會收獲好消息。

第四名：水瓶座

年底前，順行的土星與冥王星分別在水瓶座的命宮與人際宮位，這意味著過去幾個月以來與人交往，以及生活中的各種不順心即將遠離。

在事業人際方面，你與工作事業方面的人脈，將會有良好平穩的互動，正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持，需要的資源也能透過人脈送到你手上。而你需要做的是讓其他有能力的人看見你的才華，以及與你合作的可能性。

關係方面，無論是在職場餐敘或是親友、家人相聚的場合中，你都是大家矚目的焦點，舉手投足之間有著不同以往的魅力。另一半會開始用不一樣的角度來看你，兩人世界多了許多新鮮的體驗。單身的你也容易在聚會中結識異性，即使沒有馬上在現場遇見良緣，也會因此種下相遇的種子。

▼天蠍座愛情運像倒吃甘蔗一般順利。（示意圖／記者黃克翔攝）



第三名：金牛座

年底前，有一波新月日食的能量進駐金牛座的關係宮位。在關係方面，也許在過去的時間裡，如果你感到關係停滯卡關、剪不斷理還亂。如今，新月日食能量鬆開了這團緊揪的線頭，讓有伴的你，從原來口角冷戰、甚至互不聯絡的情況裡，讓對方主動聯繫希望能重修舊好，或對你使命必達，只為討你歡心。

在曖昧中的你，有機會確認對方的心意，順利交往。單身的你，也許是從前有話聊的舊識、職場上來往的夥伴，將對你展開攻勢。如果有異性對你提出約會邀請，可別因為害羞而拒絕，一段美好良緣很可能就此展開。

工作方面，順行冥王星在你的事業宮位，為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到上級領導的賞識，得以在工作職場上呼風喚雨，並且擁有高度支持的資源，贏得眾人矚目、籌備已久的專案項目。不妨多與身邊的同事一起用中餐或下午茶，說不定可以獲得更多支持的力量。

第二名：天秤座

年底前，太陽與金星進駐天秤座的命宮，在職場人際方面，你開始感到身體裡有種源源不絕的活力，加上人緣會變得出奇的好，就連貴人也是一籮筐隨侍在側，為你提供所需要的資源。

任何事項在與人溝通上暢通無阻，容易與他人心有靈犀。工作方面的靈感與想法大爆發，工作起來不但順心沒有阻礙，同事和領導也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。

健康方面，長期身體上的小病痛有機會因為某些契機，你找到能對症下藥的醫生替你找出病因。或是你開始注重營養攝取、鍛鍊身體的方法，身體擺脫掉沉重的感覺，睡眠品質也出奇的好，健康的身心狀態為你吸引來好運。

第一名：天蠍座

年底前，新月日食的能量對天蠍座將起到深遠的影響，加上金星同時也進入命宮，在工作方面，你的執行力變得極有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速完成並且在細節之處無可挑剔，得以被上級看見，順利升官加薪。如果你近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位，或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。

人際關係方面，揮別前陣子的低迷運勢，你變得特別迷人，就連愛情運都像倒吃甘蔗一般順利。有伴的你，你的原有關係中迎來全新的愛情能量，另一半對你特別呵護備至，趁此時期推進彼此的關係大有益處。單身的你，約會的對象對你的追求更加積極，從前的舊識、工作上的同事也對你表達愛慕之意，頓時間，你就像女王一般被愛情滋潤著。這段期間，多發揮你洞察人心的能力，並且做你自己就好，懂得你的人會自然地被吸引到你身邊。