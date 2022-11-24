里長女子圖鑑全台最年輕候選人　23歲李品君想翻轉這個地方

▲聯成里里長候選人李品君參選後積極投入地方事務。（圖說／翻攝臉書「聯成里里長候選人李品君」臉書粉專）

記者張君豪／台北報導

現年23歲，剛從大學畢業，台北市南港聯成里里長候選人李品君成為今年全國地方大選最年輕的里長候選人，年紀輕輕的她，對從小生長的聯成里地區充滿熱情憧憬，李品君笑稱「我們一家4代人都在聯成里生活，有非常濃厚的情感，希望用年輕的力量來翻轉、改變聯成里」。

李品君因清新脫俗外貌，經網友票選成為2022地方大選「里長女子圖鑑」一員，她甫從台北商業大學企管系畢業，曾經擔任過幼教老師、銀行員、也曾在北市議員李明賢辦公室擔任助理，負責規劃議員行程並接受民眾陳情，陪同議員會勘，雖然李品君年輕，但對參與地方政治並不陌生。

▲聯成里里長候選人李品君與新北市議員葉元之合照。（圖／翻攝臉書「聯成里里長候選人李品君」臉書粉專）

李品君受訪指出：「因曾擔任議員助理，服務民眾過程中累積成就感，也對地方公共事務有了解，因此才會產生熱情投入里長競選」、「我們家到我，已經4代人都在聯成里生活，土生土長有濃厚情感，參選就是想用年輕的力量，來翻轉改變聯成里。」

對於多數里長都是在地資深居民，年長者眾，李品君表示，在參選過程中，確實會遇到選名質疑她沒有社會經驗，但李品君認為「現在社會越來越年輕化，聯成里區域建設相對老舊，需要注入年輕人的力量和朝氣來改變，我認為服務不分年齡，可以多給年輕人一些機會。」

甚至李品君在里內拜票時，也有年長里民質疑「你都還沒結婚、太少年」，李品君就像鄰家女孩般耐心解釋「就是因為還沒有結婚，我才能專心認真幫聯成里打拚，里民聽了應能認同我的說法。」

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

