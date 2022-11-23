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全台濕涼大雨彈襲！圖看「一周3變天」　恐有入冬最強冷氣團

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲鋒面一陣秋雨一陣涼，全台濕涼。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

「鋒面近，一陣秋雨一陣涼！」中央氣象局表示，明天（24日）各地都有降雨機會，尤其中部以北及東北部降雨持續，有較大雨勢發生機會，且整天感受濕涼，高溫降到只有23度，預估這樣天氣將持續到25日（周五），12月2日（下周三）又有一波冷空氣，強度有機會成為「入冬以來最強」，上看冷氣團等級。

氣象局長鄭明典指出，東南方海面上的對流很強，且這個對流區持續一段時間了，強對流持續發展，屬於鋒面前緣不穩定區的熱對流，代表熱帶來的空氣還在台灣附近。氣象局今晚8時持續針對基隆、新北市發布「大雨特報」，受鋒面通過及東北季風影響，蘭嶼已有豪雨發生，入夜至明天基隆北海岸仍有局部大雨發生機率。

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▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲未來一周三波變天。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，明天東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣持續偏多，各地都有降雨機會，其中中部以北及東北部降雨較為持續，有較大雨勢發生機率，其他地區雲量較多，偶有局部降雨發生。溫度方面，各地早晚低溫約21度，中部以北及宜花高溫僅約23度，整天感受濕涼，南部及台東則可到30度，南北溫差大。

這樣天氣持續2天，氣象局指出，25日水氣偏多，各地皆有降雨機會，尤其中部以北及東北部地區雨勢較持續、明顯，並有較大雨勢發生機率，其他地區雲多偶有局部降雨。26日（周六）東北季風仍在影響，但水氣逐漸減少，北部及東半部仍有短暫雨，其他地區為零星短暫雨。

27日（周日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，之後水氣進一步減少，各地多雲到晴，僅大台北山區及東半部仍有局部短暫雨。預計30日（下周三）另一波東北季風增強，北台灣氣溫下降，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司指出，華南雲雨帶影響台灣的時間將會持續到26日，各地都有陣雨，以台中、彰化以北到東半部地區陰雨較明顯，整天都是斷斷續續下雨，局部單點累積雨量有機會達到大雨等級，彰化以南降雨則較短暫、局部。溫度方面，今年兩天下雨加上涼空氣，各地有涼意，北東降雨明顯、感受濕濕涼涼，到了25日之後東北季風減弱，溫度回升，30日各地又會明顯感覺到變熱，中南部有機會回到30度以上。

▼下周恐有入冬最強冷氣團。

▲▼。（圖／中央氣象局）

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