2縣市大雨！今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

▲台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

基隆市、新北市「大雨特報」！中央氣象局預報員趙竑提醒，今天（24日）、周五全台都容易降雨；下周三有今年入秋冬以來較強冷空氣，目前來看不到大陸冷氣團（台北氣象站低溫≦14度）等級，還要再觀察。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局今晨發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周五水氣稍微比較多，東北季風影響加上華南雲雨區東移，各地容易降雨，中部以北和宜蘭雨勢較持續，有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周六華南雲雨區水氣減少，但仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區偶爾零星飄雨、但逐漸緩和；周日起轉乾一些，到下周二僅東半部和大台北山區有局部短暫雨，其他地區可見陽光；下周三下一波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部為多雲。

一周溫度部分，趙竑表示，今清晨各地低溫20-22度，北部、東半部白天高溫23、24度，中南部25、26度，局部地區有機會再高一些；周五清晨各地低溫21、22度，白天高溫25-28度；周日起高溫稍回升，各地接近30度。

趙竑提醒，下周三是今年入秋冬以來較強冷空氣影響，預估最低溫時間落在下周四清晨，但目前來看還不到大陸冷氣團等級，不過由於時間比較後期，實際低溫還要再觀察。