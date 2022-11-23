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雨還要下2天！「入冬最強冷空氣」下周抵台　挑戰冷氣團等級

▲12月上旬出現偏冷訊號。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲12月上旬出現偏冷訊號。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明後天受到東北季風加上華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部降雨持續，且有局部較大雨勢，周六大選日天氣逐漸趨穩，周日到下周二天氣穩定暖熱，但下周三將有「入冬以來最強冷空氣」襲台，冷空氣強度有機會達到冷氣團等級，若真的達標，台北溫度可能低於14度，不過仍有變動空間。

氣象局預報員葉致均表示，明後天受到東北季風加上華南雲雨區東移影響，全台降雨機率高，中部以北、東北部降雨持續，且有局部較大雨勢，其他地區雲多偶爾飄雨。

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周六大選日水氣逐漸減少，北部、東半部仍有降雨，不過雨勢明顯趨緩，其他地區多雲且短暫飄雨。周日到下周二天氣更為穩定，只剩下東半部、大台北山區有局部降雨。

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▲明後天全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

下周三又有另一波東北季風南下，冷空氣強度有機會成為「入冬以來最強」，上看冷氣團等級，不過因為時間仍久，資料還有跳動空間，必須持續觀察。

未來一周早晚低溫均約21到24度，明天白天中部以北與宜蘭高溫23到25度，台東與南部27到30度。周五冷空氣略減弱，高溫稍微上升，不過還是有雨，因此感受不明顯。

周六東北風影響，高溫略降，直到周日就會全面回暖，白天高溫可達28到32度。下周三後受冷空氣影響，但冷空氣強度仍不確定，目前預報為中部以北、東北部低溫19到20度，高溫北台灣24到25度，中南部30度左右，不過若冷空氣強度更高，溫度預測還會再下修。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，根據最新資料來看，12月上旬已有冷空氣的訊號，但溫度震盪也會更明顯，至於是不是真的會「很冷」，則必須持續觀察各種變數。

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