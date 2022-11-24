鋒面掛在台灣上空！主要雨區曝　鄭明典：戶外活動小心

▲今天白天主要雨區在北部。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

全台溼答答！中央氣象局長鄭明典今天（24日）一早在臉書發文，貼出定量降雨預報圖。他提醒，「今天白天的預測雨量！主要雨區在北部，室外活動請小心。」氣象專家吳德榮則說，鋒面雲層籠罩台灣上空。

▼吳德榮說，今晨紅外線雲圖顯示，鋒面雲層籠罩台灣上空。（圖／氣象局）



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氣象局今晨對基隆市、新北市發布「大雨特報」，東北季風及華南雲雨區東移影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，鋒面雲層籠罩台灣上空；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六清晨鋒面持續影響，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部短暫降雨的機率，降雨時大時小有空檔，應注意天氣變化。

▼台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）



吳德榮說，投票日白天起鋒面減弱、降雨歇，西半部轉多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫降雨的機率，影響輕微；周日至下周二白天鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫回升，舒適微熱早晚涼；下周二晚東北季風南下，北東轉雨，氣溫遽降。

吳德榮表示，下周三較強冷空氣南下，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬顯示，台北氣象站約只能降至16、17度左右，離大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）的標準，仍有一段不小的差距，但因是入冬第一波，感受上還是會比較冷，要注意保暖；模式雖曾在誤差較大時（末期模擬）一度達標，但已連續數報調弱，包括最新的模擬，看來再調回冷氣團的強度機率很小。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

