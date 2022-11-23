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端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄

端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲針對近日對手刻意抹黑青埔家園之相關事項，張麗善縣長特別於今日（11/23）進行反駁。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

針對近日對手刻意抹黑青埔家園之相關事項，張麗善縣長特別於今日（11/23）進行反駁，並呼籲雲林鄉親應擦亮雙眼、檢視候選人的品德，共同致力創造優質清新的選風。

端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄（圖／張麗善競選辦公室提供）

張麗善縣長特別針對以下三點進行說明：

一、 張麗善縣長自宅部分
1). 11/8號張麗善競選總部辦公室即已公布資料，顯示張麗善縣長自家住宅用地為「乙種建築用地」。但劉建國卻刻意置之不理，一再跳針迴圈，不斷指稱其為農地農舍。當時競選總部就已開始懷疑，劉建國雖有碩士學位，但究竟是缺乏該有的智識，看不懂地籍資料，還是故意假裝沒看到。

2). 其後，對手陣營立委與名嘴臺灣智庫執行長王義川則在電視上刻意誣賴，張縣長家附近屋舍都只有兩層樓或兩層半高，唯獨張縣長自宅高達四層半，暗示張縣長運用特權、違法加蓋。但同樣的，張麗善縣長也提出具體的建物登記謄本說明，自家住宅當初申請時即為四層 + 屋頂突出物。

端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄（圖／張麗善競選辦公室提供）

端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄（圖／張麗善競選辦公室提供）

二、 關於青埔改變為一般農業區部分：
1). 內政部於106年5月16日公告實施「修正全國區域計畫」，各縣市因此開始配合辦理特定農業區及一般農業區檢討變更作業。

2). 依循內政部指示，李進勇主政時的雲林縣政府因此成立工作小組，並由各地政事務所依據內政部提供特定農業區及一般農業區劃設要件彙整，共提出36提案，計6,521筆土地，總面積達1,841.38公頃。雲林縣政府本府分別於106及107年辦理公展及說明會，並由專案小組審議通過，將檢討分區調整成果圖冊陳報內政部。經108年10月18日及109年6月4日第434、438次內政部區域計畫委員會審查共通過20案，計3,736筆土地，面積共845.4公頃。

3) . 雲林縣政府依據內政部營建署109年12月28日營署綜字第1091275071號函於110年辦理異動登記完畢。

換言之，青埔地區土地由特定農業區轉為一般農業區的行政調整作業是由李進勇所開啟，最後由徐國勇核定。

端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄（圖／張麗善競選辦公室提供）

三、 虎尾溪平和橋旁防汛道路
1). 先前虎尾溪平和橋旁防汛道路並非一般道路，因此未繪製標誌、標線與路燈，導致夜間視線不明，容易造成交通事故。
2). 林文彬縣議員擔任虎尾鎮長期間，就已向五河局認養虎尾溪北岸的防汛道路，並改制為一般道路。105年9月並向李進勇縣長爭取補助虎尾鎮公所進行該路段改善計畫，工程經費738萬元，當時即獲李進勇允諾全力協助辦理。

同樣的，防汛道路改為一般道路，實際上是林文彬與李進勇的政績，絕非張嘉郡擔任立委時行使的特權。此外，林文彬議員此次選舉更將此作為其重要的政績宣傳。

四、 斗六咬狗段開發案
1). 斗六咬狗段開發案乃是於李進勇縣長任內提出（107/01/16），並同意開工（107/04/25）。
2). 109/01/22函送疑似違規會勘紀錄，要求當事人限期改善。
3). 109/12/31本府會同服務團技師前往勘查，勘查結果顯示仍未依核定維護計
畫施做，裁處罰款金額 12 萬元整。
4). 110/09/13 依水土保持法及刑事訴訟法 241 條規定移送地檢署偵辦。
5). 監察院與砂石主管機關「經濟部礦務局」實地調查之報告結果皆明確指出，
未發現有土石外運車輛車行，或可疑人士竊採砂石等相關跡象。
6). 縣府持續監控並要求改正，如今植被復育已大幅改善。

端正選風！張麗善舉行記者會回應對手：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄（圖／張麗善競選辦公室提供）

張麗善縣長表示，近日對手不斷對青埔相關議題進行攻擊，但很明顯的，這些都是對手刻意製造出來的假議題。包括特定農業區變更為一般農業區，防汛道路改為一般道路，都非張麗善縣長及其家人主動要求，而是民進黨籍的鎮長、縣長與內政部長所完成。

此次張麗善縣長競選連任，並未成立競選總部，不舉辦大型造勢晚會，也不在街上插旗，目的就是希望此次選舉能夠朝向一個清新、優質的方向邁進。然而對手仍採傳統選舉模式，再加上其有中央大量資源協助，所以不但接二連三舉辦大型造勢晚會，更在雲林許多路段擦了滿滿的旗幟。

此外，於選舉期間，對手接而連三召開記者會，對縣府施政進行各種子虛烏有的指控。每每遭縣府打臉，卻樂此不疲。而更重要的是，距離投票僅剩下三天，但連日來對手惡意誣賴張麗善縣長及其家人的程度，已到罔顧事實、惡意栽贓的地步，迫使張麗善縣長不得不親自出面捍衛清白。

張麗善縣長最後呼籲，政治是一時的，但大是大非卻是永遠的、恆常的。人都應該有基本的是非觀念，不能因為一時的政治或商業利益，而泯滅基本的人性。因此，此次雲林鄉親投下的這張票不僅僅決定了雲林的未來，也時也展現雲林鄉親的素質。我們要選的是能真正為鄉親服務，從未有任何私德或桃色糾紛的縣長。期待雲林鄉親於11/26時，一起站出來挺善良。

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