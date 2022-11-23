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有健身的一定喝過！台乳清蛋白龍頭「戰神」如何在歐美殺出血路？

▲▼有健身的一定喝過！台灣乳清蛋白龍頭「戰神」如何在歐美殺出血路？

文／陳葦庭／攝影陳睿緯／今周刊

疫情後，健身市場蓬勃發展，戰神MARS創辦人那德威如何打造全台規模最大的乳清蛋白品牌，甚至進軍國際，搶攻百億美元的健身營養品商機？

一個食品廠的小業務，是如何一步步打造全台最大的乳清蛋白品牌，創造出台幣4億元的年營收？

穿著筆挺西裝，現身位在台北大直的「GYM MARS健身俱樂部」，看起來卻與周遭正在運動的人毫無違和感。他，是全台最大乳清蛋白品牌「戰神MARS」的創辦人那德威。現年40歲的他，在2014年創業，推出全台灣第一家本土乳清蛋白品牌，目前台灣市占率達兩成，穩居龍頭寶座；在海外市場，如香港、澳門、南非等地都有他們的產品。

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「在台灣，只要是有健身的人就一定聽過、喝過他們的產品。」不具名健身業者如此形容戰神的市場地位。

根據美國市場研究公司Grand View Research的研究報告，目前全球乳清蛋白市場的年均複合成長率為10.48％，到了2030年，市場規模將超過143.2億美元。儘管全球乳清蛋白市場蓬勃，但市場仍多由歐美大廠主導，包括英國的Myprotein，以及美國的Optimum Nutrition、BSN等。作為台灣第一家乳清蛋白品牌，那德威為何能在列強環伺的市場中，殺出血路？

「為什麼我們一定要喝來自歐美的乳清蛋白？為什麼台灣品牌不能賣到國外？」那德威接受《今周刊》專訪，分享自己的創業初衷。

找教練當團購主 銷量漲8成

時間回到2013年，愛健身的那德威為了快速補充蛋白質，總會在重訓後喝一杯高蛋白，但身體卻出現警訊。「我喝完後，胃非常不舒服，加上台灣很多人跟我一樣有乳糖不耐症。」正是這樣的痛點，讓他決定創業，研發適合亞洲人喝的乳清蛋白。只是沒有食品研發背景的他，要如何投入這個以進口為主的市場？

「我最大的優勢，就是臉皮夠厚，一通通電話打，問人家有沒有興趣，也不怕被拒絕。」那德威自嘲，當時他在食品廠擔任業務，在賣場看到食品包裝上的供應商或原料商，他就會立馬打電話詢問報價。「光是代工廠，前後至少打了4、50通電話，才找到一家願意幫我生產。」他苦笑。

為了尋找專業研發團隊，那德威更祭出劉備三顧茅廬的精神，從食品大廠挖角才人，「一開始對方以為我是詐騙集團，我只好先付研發酬勞給對方，建立互信。但當時資金壓力很大，所以首批只生產1萬多包，還找家人做家庭代工幫忙包裝、配送。」他回憶。

2014年，他正式成立公司創欣實業，以「戰神」品牌推出抹茶、香草與巧克力三種口味，在線上通路販售；但成績並不理想，第一年業績甚至不到1百萬元。

原來當時健身風氣在台灣還不盛行，民眾普遍不了解蛋白質的重要性。於是，他們改變銷售策略，找上國內健體選手、健身房教練合作，由這些具備運動專業的人擔任團購主，教育消費者，銷量果真成長6至8成。

從使用者便利性的角度思考，則是戰神第二個搶攻市場占有率的祕訣。

產品推陳出新 搶攻各方市場

 

那德威發現，過去市售的乳清蛋白普遍都是罐裝，不只攜帶不便，口味也較單一。為此，他們一改包裝形式，推出每份35公克的隨手包，讓消費者在健身房運動完，就可立刻補充蛋白質。如今，就連社區健身房的自動販賣機，都能買得到戰神的乳清蛋白。

「我們產品有20多種，很多客人是先買小包裝回去嘗試，甚至還有人會在網路上交換口味。」戰神MARS經理那君文觀察。

最重要的是他們持續推出新配方，靠產品力維持市場熱度。如在2020年，投入兩千萬元研發全台首款水解乳清蛋白，標榜分子小、易吸收，也能減少蛋白質過敏的機率。因此儘管價格比傳統濃縮、分離乳清蛋白要高出10％，仍吸引許多消費者購買。又像是有愈來愈多女生加入健身行列，戰神也研發標榜燃脂、美白、高纖配方的產品，在寶雅通路販售，搶攻女性市場。

「他們的產品確實賣得很好！」寶雅公關經理朱詩蓓觀察，疫情後，愈來愈多人重視身體健康與體態，因此寶雅才會主動引進這款乳清蛋白，提供消費者多元的選擇。

隨著乳清蛋白市場逐漸成熟，台灣也有愈來愈多後進者投入市場，如聯華食品、義美生醫。但靠著先行者優勢，那德威穩坐本土乳清蛋白一哥的地位，但他不諱言，隨著公司規模日益擴大，產能與管理都面臨挑戰。

「投廠，勢在必行。」那德威坦言，目前戰神的產品仍是委由代工，但隨海外市場不斷擴大，最快明年會自建廠房，以確保產能的穩定性。他也預告，明年將進軍馬來西亞、新加坡，而東北亞的日、韓與北美洛杉磯，也會是接下來打算搶攻的市場。

創欣實業

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