白吃了！最新研究「6款保健食品」降不了膽固醇　醫：吃它才有效

▲不少人藉由吃保健食品來控制膽固醇數值。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

文/翁申霖/今周刊

保健食品市場龐大,根據統計,美國一年在保健食品上的花費高達500億美元(約新台幣1.6兆元),而台灣呢?據分析數字顯示,國人光是一年就要吃掉1608億元保健食品。以美國為例,「保護心血管」、「調節膽固醇」的保健品都是相當熱門的品項,但吃進去的健康食品真的有發揮效用嗎?對此,美國心臟協會(American Heart Association)2022年會(Scientific Sessions 2022)便針對市面上號稱可降低壞膽固醇的6種健康食品進行研究分析,研究結果出爐令大家跌破眼鏡。

《美國心臟病學院雜誌》(Journal of the American College of Cardiology)刊登一篇名為「Supplements, Placebo, or Rosuvastatin Study (SPORT)」的最新研究報告,這項研究旨在針對市售保健食品是否真能有效降低膽固醇,比較對象還包括安慰劑與降血脂藥物。

8組試驗組;試驗週期:28天

這場降血脂臨床試驗共找來199名成人,年齡介於40~75歲之間,治療28天後分組進行研究;保健食品方面,則採用市面上被廣泛使用的6款保健品去做研究試驗。

1.安慰劑(placebo)

2.5毫克(低劑量)類降血脂藥Rosuvastatin

3.保健食品–Nature Made®(萊萃美)魚油 2400 mg(毫克)

4.保健食品–Nutriflair™ 肉桂 2400 mg(毫克)

5.保健食品–Garlique™ 大蒜素 5000 mcg(微克)

6.保健食品–BioSchwartz 薑黃素與生物素 4500 mg(毫克)

7.保健食品–Nature Made®(萊萃美)植物固醇加強錠 1600 mg(毫克)

8.保健食品–Arazo Nutrition 紅麴 2400 mg(毫克)

什麼是「安慰劑(placebo)」?

安慰劑(Placebo)外觀會比照試驗新藥或疫苗設計,但不具藥物成分,也不會產生益處或壞處;舉例來說,如果新藥是白色橢圓狀藥錠,則安慰劑也要做成白色橢圓狀顆粒;如果新藥是紅色的液體藥水,則安慰劑也要做成紅色的液體,成分大多是對人體無害的糖分、糖水或生理食鹽水。

著名的「雙盲臨床試驗」(Double-Blind Studies)正是利用安慰劑(placebo)和新開發的藥物去進行試驗,給藥的人員及病人都不知道自己是給予或吃到新研發的藥物還是安慰劑。

有趣的是,有些研究會發現,某些病人服用了安慰劑,理當是服用無益無效的東西啊,可是卻會出現顯著的進步,病情好轉了。為什麼?這就是安慰劑效應(Placebo effect)。而安慰劑效應的原理在於「人體另一種精神與心情的力量」。

營養品是吃心安的?研究人員發現的6件事

1.先從結論講起:降血脂藥物>保健食品=安慰劑(有效程度)

歷經28天試驗期,降血脂藥物(Rosuvastatin)有效降低「低密度脂蛋白(LDL;俗稱壞膽固醇)」37.9%;而服用保健食品與安慰劑的受試者,其降低壞膽固醇的水準相當,效果皆不顯著。

2.服用降血脂藥物的試驗組,總膽固醇含量降低了24%;效果同樣遠遠超過保健食品與安慰劑。值得注意的是,與安慰劑相比,服用任何保健食品對於總膽固醇的變化幾乎沒有影響。

3.吃降血脂藥物(Rosuvastatin)可降低三酸甘油酯(Triglycerides, TG)19%,同樣地,相較於安慰劑,保健食品依然沒有發揮其效果。

4.服用降血脂藥物後,「高密度脂蛋白(HDL;俗稱好膽固醇)」沒有明顯變化。

5.相較於安慰劑,植物固醇類的保健食品反而會降低「高密度脂蛋白(HDL;俗稱好膽固醇)」。

6.相較於安慰劑,研究團隊發現,大蒜素類的保健食品竟會提高「低密度脂蛋白(LDL;俗稱壞膽固醇)」含量。

研究主導人Luke J. Laffin M.D.特別點名了紅麴與植物固醇,他表示,過去有不少研究指出,這2種營養素可有效降低壞膽固醇(LDL),「但我們團隊發現的研究結果並非如此,這很可能與營養補充劑的含量多寡,以及成分穩不穩定有關。」也因此,Luke J. Laffin M.D.強調,「服用保健食品並不會持續降低膽固醇」。

他總結說道,市面上那些標榜「降低膽固醇」、「護心臟健康」的保健食品,事實上不太可能對膽固醇的水平波動有實質影響;反而是,低劑量的降血脂藥物才具有更顯著的降膽固醇效益。

國內心臟科權威怎麼說?「別埋頭苦吃」

對於上述令人跌破眼鏡的研究結果,國內專家怎麼看?心臟科權威、新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出,上述研究提及的6種健康食品,本就不是以降低壞膽固醇(LDL)為訴求;但過去研究的確有發現紅麴、植物固醇可降膽固醇,洪惠風表示,此次研究的學者,主要目的是希望能了解健康食品降低LDL的比例。

不過,該篇研究在統計學上並未達到意義,主要原因在於,營養補充劑內含成分不穩定、LDL降低幅度太小、收案人數太少等原因所致。

「這篇文章想傳達的是,若民眾只是跟風隨便買買、隨便吃吃,那麼效果就很難講」,洪惠風認為,這項研究可以提醒民眾,使用健康食品須評估是否達到預期效果,千萬不要「埋頭苦吃」。

那麼,要如何評估保健食品是否真有發揮效果?洪惠風說,市售不少健康食品標榜可以降血脂,實際效果不得而知,民眾不妨使用健康食品1至2個月後,可透過抽血檢查,確認降低LDL幅度是否達到期望標準,再決定要不要長期使用保健食品;他強調,因應個人體質不同,生成效果也會有差異。

