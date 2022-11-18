利用「徐耀昌感恩餐會」替議員候選人賄選　2女各5萬交保

▲苗栗縣長徐耀昌於10月27日在通霄辦理感恩餐會。張姓、鄭姓兩名女子涉嫌利用餐會機會，提供餐飲、禮品為某議員候選人賄選，檢方諭知2女各以5萬元交保。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

昨天傳出苗栗縣長徐耀昌的感恩餐會涉及賄選並遭檢方約談，苗栗地檢署18日發布新聞表示，有人涉嫌利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品方式為某苗栗縣議員候選人賄選，涉案2人各以5萬元交保，並非外傳偵辦餐會替特定縣長候選人賄選案。

徐耀昌表示，將在下個月卸任，為感念縣內民眾的支持與肯定，徐耀昌自掏腰包，從上個月起巡迴18鄉鎮市舉辦感恩餐會，藉此向一些老朋友感恩話別，也歡迎各候選人到場，並未替特定候選人賄選，如有候選人想要藉機露個臉，他不反對，但希望是和諧情況下，大家各自努力，不希望模糊感恩餐會的焦點。

徐耀昌的18鄉鎮感恩餐會目前已辦理16場，通霄場是10月27日在通霄鎮青松園餐廳舉辦，而第16場的頭份場，於11月15日晚間在頭份市金味軒餐廳舉行，徐定禎的妻子楊士儀也在5、6名助理陪同下進入會場，引起現場人士側目，認為是有意來鬧場，並引發疑似踢倒花架風波。

事後徐定禎在臉書上公開替妻子辯護，並質疑感恩餐會就是某特定縣長候選人的造勢大會，有替候選人賄選之嫌，呼籲檢調單位介入偵辦。

而苗栗地檢署17日指揮苗栗警調人員發動約談，外界一度以為是偵辦「徐耀昌縣長感恩餐會」涉賄選案。苗檢18日發布新聞表示，針對在通霄鎮舉辦的感恩餐會，約談多名關係人到案說明，其中張姓、鄭姓女子涉嫌於10月27日利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品方式為某苗栗縣議員候選人賄選。

專案小組傳喚涉案2女及相關選民10人到案說明，檢察官訊問後，認為張、鄭2人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以5萬元交保，其餘人等均請回。

徐耀昌辦理卸任前巡迴18鄉鎮感恩餐會，前天被民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部質疑是變相幫特定候選人造勢，籲檢調單位調查。苗栗地檢署表示，檢方秉持行政中立、依法查察，與徐競總記者會訴求無關。