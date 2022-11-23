世足最大贏家不是卡達！杜拜靠1原因狂吸球迷　訂房率達9成

▲ 世界各地球迷聚集在杜拜，一起用大螢幕觀賞球賽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022世界盃足球賽在卡達舉行，29天賽事預計吸引120萬訪客入境，但美媒分析，今年世足最大贏家其實並非卡達，而是鄰國阿拉伯聯合大公國的杜拜。許多球迷選擇住在杜拜，觀賞球賽時再前往卡達，最重要的關鍵在於開放飲酒，當局也早就做好萬全準備。

《華爾街日報》報導，世界各國球迷為卡達世足湧入杜拜，而杜拜早已在住宿、交通上做好準備。有別於因住宿嚴重不足挨批的卡達，杜拜提供各個價位的住宿設施，觀光勝地朱美拉棕櫚島上新落成的酒店也指定為球迷專用，引起話題。

杜拜也簡化旅客出入境程序，盡可能縮短球迷往返卡達所需時間。從杜拜搭機飛往卡達首都杜哈僅需1小時，世足期間每天往返航班達到數十班，據報有數千人都選擇住在杜拜，要看球的日子再前往卡達。杜拜FIVE Hotel執行長穆爾尚達尼（Kabir Mulchandani）也說明，這段期間訂房率達到9成，除了世足以外找不到其他原因解釋。

而杜拜之所以吸引這麼多球迷，很大的原因是開放飲酒。卡達在世足期間對酒類的嚴格程度實際上和平常無異，起初雖同意開放在場館周圍指定區域向持票的球迷販賣啤酒，卻在開幕48小時前反悔，僅杜哈的球迷區和少數獲得許可的場所可以買酒，場館內更是只能買到無酒精飲料，令贊助商百威啤酒一度傻眼。

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