裝備齊全還租工程車！包商狂剪200Kg電纜賺5萬　害整排路燈不亮

記者許權毅／台中報導

台中大里一名42歲林姓男子有第四台工程背景，卻把專長發揮在犯罪上，他喬裝成工程人員到大安海墘附近剪斷電纜，變賣銅線，導致許多處路燈不亮。大甲分局警方16日再度發現林男又在行竊，立刻上前將他逮捕。台電向警方表示至少200公斤電纜遭剪斷，恐已被變賣兌現5萬2千元，但林男只承認偷了車上的35公斤，不法所得僅7千元，警方偵訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台中一名林男喬裝成工程人員，到大安區狂剪電纜變賣，不法所得恐至少5萬元起跳。（圖／記者許權毅翻攝）



家住大里區的林男，因為缺錢花用，竟每日往返大安區，就為了剪斷電纜，抽銅線變賣。台電公司人員則在檢修時發現異狀，15日向大甲分局海墘派出所報案，警方立刻成立專案小組蒐證，16日在發現林男後又明目張膽地剪纜線，立刻上前圍捕壓制。

▲林男還承租工程車，自己則有鋁梯、油壓剪等專業設備。（圖／記者許權毅翻攝）



林男向警方供稱，自己之前就是有線電視工程人員，現在則是第四台的小包商，對於電纜線架設相當熟悉，還跑去租一台工程車，車上載有完整的裝備，如三角錐、鋁梯、油壓剪等等，林男犯案時還身穿反光背心、工程帽，看起來就像是台電工人，路過民眾根本難以察覺異狀。

▲▼林男16日中午又再度犯案，被警方當場逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



警方追查，林男已經犯案多日，至少3天以上，每天都剪了3、4處電纜，林男坦承以每公斤200到260元變賣，但只認被查獲的35公斤，不法所得約6000到7000元。台電清查至少有200公斤以上電纜遭竊，恐已有至少5萬2千元落入林男口袋。

大甲警方表示，全案將林男依照竊盜罪嫌送辦，銅價上漲導致纜線成為宵小下手目標，呼籲資源回收場不要收取不明電纜。

▲林男只願承認35公斤電纜，不過經台電估算至少200公斤以上。（圖／記者許權毅翻攝）