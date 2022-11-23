更生保護節慶祝大會《甦活人生》報蔡清祥盼各界群策群力

▲《甦活人生》電子報2022年11月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報11月號出刊，本期頭版特別報導更保年度盛事「第77屆更生保護節慶祝大會」，並提到法務部長蔡清祥提到，國家資源有限，民間資源無窮，期待社會大眾發揮群策群力的精神，協助更生人過著正常生活，讓他們有機會回到社會並貢獻自己專長。

本次更保節慶祝大會，除了蔡清祥致詞引人關注外；東森集團總裁王令麟，也因致力更生人復歸社會工作，而榮獲更生保護會表揚獎。王令麟特別表示，「我是位更生人，曾經四進四出監獄，我非常了解受刑人、更生人面臨的各種困難，身為更生人企業家，我很願意幫助更生人回到社會，首先就是要有穩定的工作，更生人才能照顧家人、進而補償被害人，更能夠降低再犯的機率，所以我很歡迎更生人進到東森來工作。」

除了更保節慶祝大會外，更保仍推動許多幫助更生人的活動。例如11月1日在臺中市大墩文化中心舉行「2022更生美展」開幕暨「時光旅程—逍遙鯤魚˙無限太極」新書發表會，部長蔡清祥、檢察總掌邢泰釗、更保董事長暨臺高檢檢察長張斗輝、臺中高分檢檢察長張清雲、臺中地檢署檢察長郭永發、彰化地檢署檢察長洪家原、臺中市政府法制局局長李善植、臺中市政府文化局副局長施純福、臺中更保主任委員廖學從以及矯正機關首長等人均蒞臨會場鼓勵更生人。會場展出全國出監藝術達人創作暨臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品，協助更生人發表創作，更能早日復歸社會。

此外，本次《甦活人生》還報導「更生輔導員扮演重要角色」、「外聘督導協助推展更生保護業務」、「閃耀動人的金屬光澤-金屬工藝設計製作技能訓練班」，以及「更生行銷大使-各地分會主任委員真心推薦」等等內容。