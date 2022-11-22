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社會 社會焦點 保障人權

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

▲張書維涉性侵女記者，二審改判。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察院副院長李鴻鈞，在擔任立委時的前辦公室主任張書維，在2019年2月間的春酒宴後，竟分別對對2名電視台女記者揉胸、上汽車旅館企圖性侵，卻因為「硬不起來」，只能強迫女記者口交。一審將張男判刑7月，案經上訴，高院二審22日改判他有期徒刑4年6月。可上訴。

判決指出，張書維在2019年2月22日中午與電視台女記者小薇、小曼（均為化名）春酒聚會後，下午續攤前往KTV唱歌，張男卻趁進到包廂友人還沒來前伸出狼爪，跟小薇合唱時伸出手摟肩，還順勢抓捏胸部，起初小薇為他只是不小心將手撥開，沒想到張卻肆無忌憚，持續使出鹹豬手。小薇當場氣得當時將張推開，指責「主任，不要這樣」。張男更進一步，撩起小薇短裙，撫摸大腿及臀部。

不僅如此，張男又將鹹豬手伸向小曼，隔著襯衫撫摸她的胸部，小曼受到驚嚇不斷將身體內縮以示拒絕，但張男持續進逼。由於張男的朋友有事無法出席，小薇以隔日有行程為理由先行離席，徒留小曼，小曼趕緊叫車要將張男送回中和辦公室，但張男在計程車上卻突然要求開到汽車旅館內，2人在計程車內大吵，最後張男保證進摩鐵後就讓小曼離開，小曼才不再堅持。

沒想到進入摩鐵後，小曼尿急先進廁所，一出門後竟發被張男強壓在床上，強扯衣領後親吻胸部，身上的衣物、內褲也被大力扯下，小曼嚇得大聲哭喊「不要，我生理期來你不要這樣」並不斷倒退躲避，但張男還是強逼口交，就在張男即將得逞之際，但因為硬不起來只能作罷，小曼倉皇逃離，全案因此爆發。

事發後李鴻鈞第一時間辭退張男，張男也公開道歉澄清，否認性侵，辯稱雙方情投意合，衣服都是女方自己脫的。還說「如果今天我這麼王八蛋的話，那就把我抓去關沒關係！」一審法院不採信，認定張男逼迫口交得逞，依照1個「強制性交既遂罪」，與2個「強制猥褻罪」，判刑7年。

案經上訴，高等法院二審審理後於22日宣判，高院改認定張男逼迫口交部分沒有成功，這部分改依照「強制性交未遂罪」判刑；另外2個「強制猥褻罪」則上訴駁回，最後定應執行有期徒刑4年6月。可上訴。

▼張書維帶女記者到摩鐵開房間，過程均被監視器拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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