林延鳳參選深夜有感！笑曬孩子聯絡簿「媽媽沒選上家裡就會破財」

▲林延鳳的兒子在聯絡簿上寫希望媽媽當選。（圖／翻攝自林延鳳Facebook，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

九合一選舉倒數3天，緊張氣氛也更加濃烈。民進黨籍台北市士林、北投區市議員候選人林延鳳昨深夜有感，談及自己初次參選心得，並貼出自己孩子在聯絡簿寫著「希望媽媽選上、不然家裡就會破財」等字，令支持者莞爾一笑。

林延鳳深夜發文分享選舉真心話。她說，曾有人說如果要害一個人就叫他去選舉，因為選舉不外乎「鈔票跟選票」，有些人的選舉方式就是用鈔票來綁選票，所以過去很多人選舉選到跑路。

幕僚出身的林延鳳表示，決定參與選戰時，因深知自己幕僚出身條件，無法在資源上相抗衡，所以無論初選與大選都做好預算財務規劃，一方面是避免財務失衡，一方面是對新政治型態的期待。不過也因此有許多支持者打電話或是跑到服務處，焦慮的問她為什麼都沒看到她的旗子，布條也很少。

林延鳳坦言，自己僅做30面旗子，拿來站路口跟放置一些朋友的店家門口；甚至也是因有人說沒看到她的小蜜蜂，所以從這星期開始，才有人外出播放名人推薦錄音。

「選舉的型態在改變，我希望用一個比較不打擾大家的方式來爭取支持，用我們的理念來取得認同」，但林延鳳也說，看到其他人鋪天蓋地的文宣戰，自己並不確定這樣的選擇到底對不對，「這要讓選民來決定！」

▲林延鳳的兒女都在聯絡簿上寫著希望媽媽當選。

選舉的緊張氣氛蔓延到家中，林延鳳曬出自己兒子在聯絡簿上寫的小日記，「我媽媽的選舉日期快到了，我很緊張，因為媽媽說：只要沒選上，家裡就會破財，所以我期望媽媽可以選上。」

女兒則是寫「這個星期六就要選舉了，媽媽跟我說她這個星期會很忙，如果選上了就帶我們去吃大餐，希望三天後媽媽可以選上。」並畫上一隻貓咪、寫著臺灣加油。讓林延鳳笑出來「女兒的完全就是不同風格XDD」。

貼文吸引千名粉絲按讚，網友紛紛笑稱孩子們很可愛，「好可愛的童言童語」、「好貼心的兒子」、「搞笑」、「兩個寶貝願望都一樣」、「貼心的孩子，純真可愛」、「好可愛的孩子們」、「好單純好可愛的孩子啊！」林延鳳也回應「真的很單純又可愛」。

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