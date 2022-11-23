藍白新竹醞釀「棄林保高」衝擊選情？　綠：當連續劇看就好

▲新竹市長候選人。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，竹市選情進入白熱化階段，卻傳出數位藍營大將倒戈，相挺民眾黨新竹市長候選人高虹安，對此，民進黨團23日回應，民進黨沒辦法預測藍白陣營內部如何拉扯，外人只能當作看連續劇，這些國民黨和民眾黨之間的合作與互相卡位與市民無關，市民要做的是選出好的市長人選。

國民黨新竹市長候選人林耕仁的後援會總會長余邦彥陣前倒戈，上周六帶隊出席民眾黨候選人高虹安的造勢場，更直言林耕仁誤成綠營打手，所以要支持能打敗民進黨的人。林耕仁的競總主委許修睿22日和副議長合體上直播，痛批民進黨團總召柯建銘的謀算，是拉高藍白仇恨值，呼籲在野黨要團結，才能下架民進黨。

郭國文表示，國民黨內部狀況陷入藍白之間的矛盾，處心積慮讓沈慧虹出現意外結果，但藍白不管如何操作，沈慧虹還是會爭取更多選民認同，民進黨沒辦法預測藍白陣營內部如何拉扯。

林楚茵指出，對於國民黨為何放生提名的林耕仁，民進黨沒辦法做太多評論，這是他們要面對的問題，現在還有朱立倫、韓國瑜、侯友宜為2024的卡位問題，外人只能當作看連續劇，這些國民黨和民眾黨之間的合作與互相卡位與市民無關，市民要做的是選出好的市長人選，對於這種有爭議、影響市府運作的候選人，都不應該是考量人選。

對於許修睿稱，柯建銘的操作是製造仇恨值，郭國文回應，這是倒果為因的說法，以柯總召在新竹的耕耘，他不可能不表示任何意見跟看法，更何況他的說法都可以受到檢驗。