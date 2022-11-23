上直播對談！館長驚訝「國民黨少數頭腦清楚的」　柯志恩說話了

記者賴文萱／高雄報導

九合一選戰最後倒數！國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（22日）晚間同台館長陳之漢直播對談，2人對於高雄低薪、空汙、教育問題侃侃而談，事後館長大讚「很少看到國民黨有一位頭腦這麼清楚的！」對此，柯志恩今日受訪則感謝館長的肯定，笑說：「謝謝他啦！我也不知道國民黨的人腦袋是怎麼一回事，謝謝他的稱讚。」

柯志恩昨在館長直播上感嘆，高雄不缺工作，缺的是高薪的工作，高雄人的薪水可能比台北人少7000~15000，雖然高雄一直要引進高科技產業進來，但是也不是人人都能進台積電。針對高雄空汙、水質、教育問題，2人也進行一連串討論。

在結束直播後，館長也當面稱讚柯志恩，「很少看到國民黨有一位頭腦這麼清楚的，的確是一位人才！」，更稱她是可以改變國民黨的重要角色。

▲柯志恩同台館長直播，被讚很少看到國民黨頭腦這麼清楚的。（圖／記者賴文萱翻攝）



對於被館長大力肯定，柯志恩今天笑說，「謝謝他啦！我也不知道國民黨的人腦袋是怎麼一回事，在館長訪問過的人之中，他覺得我腦袋很清楚，謝謝他的稱讚。」她也提到，館長跟她一樣都非常的直接，從彼此互動當中可以把一些問題做一些澄清，他大概覺得我們講話各方面邏輯、脈絡，都是讓他覺得還不錯的，所以謝謝他的稱讚。

面臨選戰進入最後關頭，柯志恩今也透露，選前之夜韓國瑜市長不會來，會把活動定位在市民之夜，跟市民做一些對話。但是否會有其他大咖人物站台？她則說，「市民最大咖呀」。

另外，柯志恩愛女近日陪同她一起掃街拜票，關鍵日兒子會不會也出現？她表示，兒子之前已經回來了，但他在微軟工作，現在已經又回去了。

▲柯志恩回應館長的肯定，笑說自己也不知道國民黨的人腦袋是怎麼一回事。（圖／記者賴文萱翻攝）