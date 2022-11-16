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酒駕零容忍！檢方不准酒駕累犯易科罰金　法官不認同理由曝

▲台南市學甲分局警方在11日晚上執行取締酒駕防制危險駕車勤務，查獲49歲陳姓女毒品嫌犯，起獲安非他命及吸食器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲取締酒駕示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子有3次酒駕紀錄，他今年3月4日再度酒駕被逮，法院判刑5個月，得易科罰金，但因觸犯法務部酒駕零容忍的政策宣示，遭檢察官裁定不得易科罰金，恐怕必須去坐牢，李男不服提出異議聲明；法官認為，檢察官沒有給李男應有的程序保障，難認適法，因此撤銷執行命令，要檢方另為妥適之處分。

高雄愛河去年底發生BMW酒駕肇事釀1死4傷的案件引發全國關注，法務部責令高檢署對法院判處徒刑6個月以下的案件，從嚴認定酒駕被告能否易科罰金，各地檢署雷厲風行執行，讓5年3犯者不得易科罰金須入監執行。

李姓男子是在今年3月4日下午2時許喝了酒後在開車上路，因違規被員警攔停，警方發現他身上漂出濃濃酒氣，經施測後，酒測值達0.35毫克，當場將他逮捕送辦。高雄地院審理時，法官查出李男在2004年、2016年、2021年間有3件酒駕判刑確定的紀錄，依公共危險罪判他徒刑5月，併科罰金2萬元，得易科罰金。

檢方在收到判決後，認為李男已4犯酒駕（含本案），後3犯在6年內所犯，這次再犯距第3犯時間僅約1年，明顯不知警惕，因此不准李男易科罰金及易服社會勞動，要他入監服刑。

李男不服提出異議聲明，指自己第1犯是10年前所犯，其中1次更是情急之下將朋友送醫，而且自己為家中的經濟支柱，須照顧家中懷有身孕的配偶和領有身心障礙證明的女兒及1名幼子，若入監服刑家庭將頓失依靠。

法官認為，檢察官僅依照李男過往前科素行，就做不得易科罰金處分的決定，未事先給予他陳述意見的機會，也未審酌李男家庭、教育、經濟狀況等特殊事由後，再予裁量判斷。

法院也兩度函詢檢方處理李男陳述意見的相關後續情形，但都沒收到回覆，認為檢方沒給李男應有程序保障，難認適法，因此撤銷執行命令，另為妥適指揮執行。

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