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金正恩次女亮相萌翻鏡頭！北韓居民「嚇傻」曝：沒人關心飛彈試射

▲▼金正恩與二女兒。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩與二女兒金主愛。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）18日試射1枚洲際彈道飛彈「火星-17型」，事後官媒對外公開其最高領導人金正恩視察的相片，只見金正恩緊牽一名身穿白色大衣、外貌神似金正恩和李雪主的10歲女童。南韓情報機關認定，該名女童極有可能是金正恩的次女金主愛。消息一出，就連北韓居民都甚感驚訝。

根據《自由亞洲電台》（RFA），北韓即便面臨遭國際制裁、糧食供應不足等危機，卻還是不斷試射各種類型飛彈，甚至還計畫進行第7次核試，部分民眾對此甚感不滿。有民眾認為，平壤當局之所以透過媒體首度釋出金正恩兒女的相片，很有可能是為了分散居民們的憤怒與反感。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

一名居住在北韓兩江道的消息人士，透過黨務機關報《勞動新聞》看到金正恩牽著二女兒金主愛（김주애，音譯）視察飛彈試射基地的相片後表示，「其實這次試射新款洲際彈道飛彈，居民們根本沒興趣，而是轉往關心金正恩的女兒，金正恩的次女成為居民之間茶餘飯後的話題，甚至有人對於金正恩帶著女兒亮相感到相當驚訝。」

該名消息人士透露，「就像金正恩與他父親金正日相像一樣，金正恩的次女在外貌上激似金正恩，居民們感到驚訝無比。」

該消息人士分析，目前北韓境內居民對於金正恩讓女兒在媒體鏡頭前首度亮相的行為分為兩種不同的意見。一派認為，金正恩其實與一般父母並無不同，他帶著最為疼愛、且最像自己的女兒直接出場視察飛彈試射；另一派則持反對意見，認為父母不應向年幼子女展示暴力且不道德的殺人武器。

另名咸鏡北道的居民則表示，許多擁有和金主愛同年齡層子女的婦女們，則對金主愛身上所穿的白色大衣、紅色皮鞋甚感興趣。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲北韓婦女都十分關心金主愛身上的白色大衣、紅色皮鞋。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》，南韓國家情報院也判定相片中金正恩、李雪主身旁約莫10歲的女童，其身份是金正恩的二女兒金主愛。南韓國會議員、情報委員會幹事劉相凡（유상범，國民力量）表示，「雖然以10歲女童的標準來看，金主愛的體型乎是大了一號，不過與先前國情院所掌握的情報『個子高、體型大』是一致的。」

南韓《紐西斯通訊社》分析，北韓官媒連續2天讓「白頭血統」、金正恩的女兒露面，很有可能是想要展現北韓在核武與導彈研發上的永續性，甚至是計畫讓第4代子女繼承北韓的核武戰力。

金正恩和李雪主2009年完婚後至少擁有3名子女，分別是2010年生的長子、2013年生的次女金主愛，以及2017年所生的子女（未對外公開性別），其中長子從未曾在首都平壤亮相，推測可能已被送往國外留學。

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