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日相岸田爆違反選舉法！94張空白收據曝光　涉政治資金流向不明

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄疑違反選舉法。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄被爆在2021年眾議院選舉後所提交的「競選活動收支報告書」中，繳交94張支出項目與抬頭空白的收據，疑似有政治資金流向不明的疑慮，涉嫌違反選舉法。對此，岸田文雄23日面對記者提問時僅表示，「目前仍在確認中。」並未進行詳細說明。

日本總務大臣寺田稔才剛因政治資金與競選活動費用等問題請辭下台，《文春週刊》22日就爆料，岸田文雄疑似也有違反選舉法的嫌疑。岸田文雄屬於廣島第1選區眾議員，自1993年首度當選以來，2021年已是他第10次在眾議院選舉中勝出。

根據日本公職選舉法規定，候選人在選舉後必須向當地的選舉管理委員會提交競選活動收支報告書，並檢附相關收據與明細，然而在岸田文雄所提交的約270張收據中，卻有超過98張收據並未填寫支出項目，占總數的三分之一，涉及金額高達106萬日幣（約新台幣23萬元）。

此外，未填寫抬頭的收據則有141張，超過半數，涉及金額為58萬日幣（約新台幣12萬元）。在此之中，既沒有註明支出項目也沒有填寫抬頭的收據則有94張，涉及金額為9萬5000日幣（約新台幣2萬元）。

公職選舉法第188條規定，候選人必須提交競選活動時所有支出的證明，其中也包含明確記載金額、日期以及目的的各項收據。雖然沒有規定一定要填寫抬頭，但選舉委員會仍會盡量要求候選人不要空白。然而岸田文雄卻有近百張收據不符合規定，疑似違反選舉法。

岸田內閣上任後接連爆出統一教會與安倍國葬問題，近1個月內更接連有3名大臣因醜聞下台，支持率連續數月刷新最低紀錄，如今岸田本人更爆出違反選舉法疑雲，據傳自民黨內部已開始物色下屆黨魁人選。

根據《全日本新聞網》報導，岸田文雄23日面對記者提問時僅表示，「一切都還在確認中。」

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