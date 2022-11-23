汪小菲搬家務事隔空互槓　大S高EQ「2舉動」讓她大讚：好感度上升

▲兩人再度槓上。（圖／翻攝自微博／汪小菲、大S）

記者施怡妏／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲去年11月離婚，未料近日又因為生活費問題鬧上檯面，男方更瘋狂發文開砲，引發兩岸網友關注，就有網友表示，雖然平時對S姊妹沒有興趣，但這次卻站在S家，之前就認為汪家很勢利，這一次的事件爆發後，對汪家的印象更差。對此，有網友點頭，「講話難聽又搬家務事出來」。

原PO在PTT發文，「只有我站在S家這邊嗎？」雖然平時不太喜歡S姊妹，不過這一次認為S家比較有道理，之前就覺得汪家很勢利，這次更是如此，「大概是因為汪家感覺非常討人厭吧，這次站在S家這邊，會很奇怪嗎？」

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貼文一出，不少網友認同原PO，讚大S回應得體又冷靜，「汪小菲真的活該」、「一邊崩潰一邊把觀眾變現，希望他能表演跨海扛床墊」、「汪家來亂的+1」、「汪玩不過她們的啦」、「純粹看戲啊，反正這次是S家有理吧」、「把前妻一家隱私全部直播講出來，怎麼看都有問題吧」、「雖然是人家家務事，但S回應得體冷靜，對她沒有惡感，反觀另一邊真的超級敗好感」、「不是站哪邊問題，而是汪就是在鬧事」。

▲兩人甜蜜的互動已成為過去式。（圖／翻攝自微博／《幸福三重奏》）

另外，也有網友指出，一切都錯在汪小菲先出軌，「汪不出軌，他設計的家哪能輪到光頭住，汪自己造成的」、「感覺他是愛孩子啦，但不想供應大S和具享受的意思」、「離婚協議怎麼寫就怎麼做啊」、「當初怎麼簽就怎麼做，沒特別站誰」、「離婚就是一門生意，談好了自然得遵守協議」。

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