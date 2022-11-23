前妻LINE夫「要學大S追求幸福」　正宮氣炸一告糗了

▲藝人大S和前夫汪小菲因金錢糾紛，讓家務事再度鬧上檯面。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名周姓女子控訴，看到丈夫的陳姓前妻傳LINE給丈夫，「我要學大S追求自己的幸福」，懷疑兩人仍藕斷絲連，因此對陳女提告求償60萬元。但法官審理發現，此訊息陳女並非傳給周女的丈夫，且陳女並不知男方已結婚，因此判免賠。

判決指出，周女指控，她和丈夫於今年1月結婚，卻發現陳女在同年2、3月，以手機簡訊及通訊軟體LINE簡訊傳送，「我要學大S追求自己的幸福，不管成不成功，我都要去嘗試」給丈夫，向丈夫示愛，且陳女還在住處和丈夫擁抱、接吻。

周女控訴，今年2月底，她和丈夫去墾丁，又發現陳女傳訊息約丈夫吃飯，她和丈夫因此發生爭執。她認為，陳女行為已逾越社會一般男女往來正常分際，使她受有精神上莫大痛苦，因此求償60萬元慰撫金。

陳女則強調，她與前夫雖於2015年離婚，但2019年5月至2021年11月20日間，仍同居而為男女朋友關係；前夫在2021年12月22日起失聯，她於今年1月用LINE傳訊息，並不知道對方已婚。

陳女表示，前夫於今年2月到她住處按門鈴，以為對方已與現任女友分手，而要與她復合，沒想到他進門後抱她到房間，要求發生親密關係，「我因無法抵抗，便以放置眼鏡為由，藉故逃到客廳，並要求他立刻離去。」

陳女說，前夫於今年3月8日，受周女逼迫而打電話給她，向她表示已與周女結婚，她此時才知對方已結婚。屏東地院法官審理後發現，陳女傳「我要學大S追求自己的幸福」等訊息，並非傳給前夫，而是另名男子。

法官認為，男方未明確告知被告己婚，難認被告知道對方為有配偶之人；另外，原告未舉證被告有何故意或過失，請求賠償60萬元，於法無據，因此駁回。全案可上訴。