烏克蘭能源設施「一半受損」　數百萬人摸黑度過寒冬

▲烏克蘭基礎設施收到嚴重破壞，可能在無電可用的情況下度過寒冬。（圖／路透）

文／中央社

世界衛生組織警告，烏克蘭輸電網路在俄羅斯連串攻擊中受到重創，今年冬天有數以百萬計烏克蘭人生命恐陷險境。烏國主要能源供應商執行長表示，許多人在未來數月恐得摸黑度日。

●俄羅斯飛彈攻擊電網 至少數百萬烏克蘭人難熬寒冬

世界衛生組織（WHO）警告，由於烏克蘭的輸電網路在俄羅斯一連串攻擊中受到重創，今年冬天有數以百萬計烏克蘭人的生命陷入險境。

法新社報導，在氣溫驟降之際，莫斯科當局一直針對能源基礎設施發動飛彈攻擊，導致全國各地民宅斷電。WHO歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）告訴記者，這種損害對烏克蘭衛生系統造成「破壞性影響」。

他警告：「今年冬天將攸關生死…危及烏克蘭數以百萬計人命。」他說，可能有多達300萬名烏克蘭人會離開家園尋找溫暖安全的庇護所。

●烏克蘭能源設施一半受損 未來數月恐得摸黑度日

烏克蘭主要能源供應商的執行長說，至少到明年3月底以前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下生活。同時，政府開始讓赫松（Kherson）等地區的民眾免費撤至較安全地區。

基輔主要的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）說，工人趕著在冬季冷鋒來臨時完成修復工作。

科瓦連科在臉書（Facebook）發文說：「我希望每個人都能了解，在明年3月底以前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下摸黑度日。」

●美國官員：俄羅斯在烏克蘭犯下系統性戰爭罪

美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范莎克（Beth Van Schaack）表示，俄羅斯以系統性的方式謀殺、折磨和綁架烏克蘭人，俄國高級官員可能涉及戰爭罪。

法新社報導，無任所大使范莎克說，諸多證據顯示，伴隨俄國入侵烏克蘭而來的，「是俄軍在部署的每個地區犯下系統性戰爭罪」。

她告訴記者，烏克蘭光復地區顯示曾有針對平民的「蓄意、無差別及不成比例的」攻擊，虐待被抓的平民和戰俘，強制把兒童在內的烏克蘭公民送往俄國，以及行刑式的謀殺和性暴力。

▲俄軍破壞烏克蘭基礎設的目的之一，就是在入冬時削弱烏克蘭人民意志。（圖／路透）



●俄自赫松撤軍下一步 專家：入冬前削弱烏克蘭意志

俄羅斯由赫松撤軍後，人們開始質疑俄羅斯總統普丁如何避免進一步失敗。波蘭媒體訪問軍事專家指出，俄羅斯除致力保護2014年占領的克里米亞之外，入冬前設法削弱烏克蘭民眾的意志也是軍事策略之一。

俄羅斯本月從烏克蘭南部重要城市赫松撤軍，令俄軍顏面掃地。波蘭線上媒體Wirtualna Polska訪問波蘭後備上校、Stratpoints基金會專家和軍事反情報局前副局長馬蒂西亞克（Maciej Matysiak）和波蘭將軍克拉澤夫斯基（Jarosław Kraszewski）等軍事專家，分析未來俄羅斯侵略烏克蘭的後續戰略。

馬蒂西亞克預測，俄羅斯軍事策略將把軍事行動的重點放在維護所贏得的東西上，也就是保護克里米亞。未來軍事發展是否會迫使普丁（Vladimir Putin）在頓巴斯（Donbas）或是克里米亞做選擇，也值得關注。

他強調，如果不考慮任何戰爭升級的因素，例如俄羅斯使用大規模殺傷性武器，俄羅斯仍會以破壞烏克蘭城市關鍵基礎建設的方式砲擊烏國領土。目的就是為了在入冬前，削弱烏克蘭人們的意志與士氣，破壞能源、供水等造成生活的困擾。

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