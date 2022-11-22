烏克蘭黑暗寒冬！一半能源設施被轟到癱瘓　恐停電到明年3月

▲ 基輔州戈連卡村（Horenka）在戰爭初期受到重創。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭多達一半能源設施因俄軍轟炸癱瘓，眼看冬季來臨，基輔氣溫也降到零度以下，全國卻有數百萬人無水電可用。該國能源供應商也坦言，民眾可能必須忍受停電到明年3月底，在黑暗中度過寒冬。

根據《路透社》，烏克蘭總統澤倫斯基21日指出，全國半數能源基礎設施被俄羅斯攻擊破壞，數百萬人斷水斷電，呼籲民眾節約使用，尤其是在基輔、西南部文尼察（Vinnytsia）、北部蘇梅（Sumy）和黑海沿岸的敖德薩等重災區。

基輔主要能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）21日在臉書發文表示，工人正加緊在寒冬來臨以前完成維修工作，「我希望所有人都能理解，烏克蘭人很可能需活在停電中，直到至少3月底」，呼籲民眾儲備保暖衣物及應對長時間停電的方法，「與其絕望，不如現在開始動作。」

烏國各地每天都發生斷電，國家能源公司（Ukrenergo）也表示，22日安排更多計畫性停電。科瓦連科補充，電網營運商21日對電力分配實施新限制，將導致逾95萬用戶斷電。

▲ 俄軍撤出赫爾松後，民眾在聶伯河附近取水。（圖／路透）

最近解放的南部城市赫爾松大部分地區仍斷水斷電，政府開放居民申請搬遷至較為安全且供暖較完善的地區，並提供免費住宿。副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說明，「考量到該市艱困的安全形勢及基礎設施問題，你可以疏散到國內更安全的地區過冬。」

俄媒《塔斯社》上周則報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，停電和對能源基礎設施的打擊是烏克蘭不願談判的後果。

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