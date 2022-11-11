女星劉品言秋冬穿搭術　遮肉顯瘦又保暖！

【企劃特輯】

每年的秋冬穿搭要能兼顧時尚、保暖卻又不顯臃腫，讓很多人都傷透腦筋。由劉品言、林美秀、吳淡如所代言的「石墨烯塑崩未來褲」，最近十分很火紅，因為業者不但使用獨家「莫爾超晶格石墨烯」，讓身體能保暖恆溫、提升循環代謝力外，再加上特殊的「3D體雕技術」能有超強的塑身效果卻穿著舒適，以及多種莫蘭迪色系，不到半年就大賣了三十萬件，一度造成缺貨，甚至獲得《2022粉美賞》「最佳美體塑身賞」的殊榮，成為今年度爆品。

特殊技術不分尺碼 「未來褲」視覺顯瘦效果看得見

「PP塑崩未來褲」台灣開發製造，運用獨家的「塑崩織法」讓彈性超大，能不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下。特殊的「3D體雕新技術」，在女性易困擾的大小腿、臀部、腹部、腰部、髖部特別加壓，穿上後能立馬繃住贅肉、修飾腿部與臀部的線條，讓視覺效果少了至少5kg。在節目《大老闆聯盟》中，甚至直接剪開褲子，讓觀眾朋友一目了然看到塑崩未來褲的塑肉顯瘦效果。

未來褲啟動「被動式運動」穿上就循環 效果提升24倍

除此之外，「塑崩未來褲」在整件褲子中將HSG+石墨烯使用獨家技術，產生「莫爾超晶格」，能集中遠紅外線能量，釋放「衝擊型遠紅外線波」，透過共振讓身體保持恆溫保暖，且還能增加循環代謝效果24倍，加速深層燃燒代謝、排出毒素，不但提升被動循環，也使血氧量與血流速大幅提升，穿上塑崩未來褲運動1小時，就有4小時的效果；根據測試，透過莫爾超晶格幫助提高代謝率後，平均7天腰圍小2吋、一個月至少減3～5公斤。

每14人就1人擁有 高回購率！藝人、網紅、模特兒都愛

「PP石墨烯塑崩未來褲」主打超強塑身效果、多種時尚顏色又能提升身體循環效果，一件就能達到「雕塑、養身、運動、循環」多種功效，CP值超高；在網路上出現大量好口碑，演藝圈多位藝人、網紅也曾分享過自己穿上塑崩未來褲的心得，一度也紅到國內外模特兒圈，此外，根據調查，每14個人就有1人擁有塑崩未來褲，許多消費者更是直接包色，至今沒有退燒的跡象。

塑身X保暖X瘦身一件搞定！「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買？

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●momo購物網特惠組：https://chshop.work/BL2ew

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