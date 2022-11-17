　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

席捲全台演藝圈！「撞色褲」人手一件穿出時尚窈窕新風格

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

【企劃特輯】

擁有窈窕的身材，是許多女性所追求的目標，尤其對於如何打造完美下半身的身體曲線，更是不少的女性的煩惱。從去年開始，台灣廠商推出的「石墨烯塑崩褲」，可說是廣大女性的一大福祉。今年不但讓塑崩褲進化成「塑崩未來褲」，不僅是機能褲，還能雕塑體型、運動健身、提升循環，其選用高端科技與醫療產業使用的「石墨烯」材質導入紡織布料中，有極好的熱傳導性能，跟人體接觸產生共振後，能在短時間將所吸的熱擴散全身，讓身體升溫並維持恆溫效果。今年冬天再推出升級的「撞色限定版」，將編織技術再提升，讓視覺更加拉提修身、幫助深層循環，讓代謝效果事半功倍，撞色設計更增加時尚風格，不論日常、上班或運動，都能百搭有型。

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

超強彈性 小腹再大都收得住！不分尺寸、男女 通通都可穿

不同於一般的機能褲有分男女款和尺寸，撞色未來褲不分男女、不分尺寸，從腰圍22吋到46吋都穿得下，在電視節目《大老闆聯盟》當中，還將行李箱塞進腰後，完全不會影響褲子彈性，依舊能服貼合身，展現撞色未來褲的超強彈性。

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

四種織法和三種線條　讓下半身有如微醫美的視覺效果

另外，撞色未來褲採用獨家四種織法和三種線條的設計，讓腰部的縮口完美服貼；腹部斜紋加壓組織，可讓腹部更顯平坦；臀部拉提組織，讓臀型更立體，打造出翹臀效果，；髖骨弧形線條，讓馬鞍部位顯瘦；膝蓋斜紋線條，拉長小腿比例；大腿深色線條，修飾腿部，產生修長的視覺效果；小腿處設計點狀加壓按摩組織，可隨時隨地按摩小腿肚，促進淋巴循環，更可改善靜脈曲張。穿上立馬讓下半身擁有瞬間緊實，如同微醫美的視覺效果，也讓代言人林美秀表示：「穿上未來褲，不但讓勞動變運動效果，還能全面隱藏贅肉，輕鬆展現曲線感！」

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

莫爾超晶格石墨烯　讓你代謝力開外掛！

究竟為什麼撞色未來褲能如此多工，既能遮肉、顯瘦、保暖，同時又能協助被動式運動，穿上就循環呢？這是因為業者使用了獨家「HSG+石墨烯」技術，並透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料升級成三維結構，產生「莫爾超晶格」現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，每秒產生24次的分子衝撞，大幅提升能量效果，釋放「衝擊型遠紅外線波」，使血氧量與血流速大幅提升，也讓循環代謝效果開外掛，加速深層燃燒代謝、排出毒素，運動時更能加強運動效果，運動1小時等於4小時，達到事半功倍的效果。

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

▲▼石墨烯,塑崩褲,台灣。（圖／石墨烯塑崩褲提供）

撞色設計 優雅視覺具個人風格 一件多功能

「PP石墨烯塑崩未來褲」不但有超凡的塑身以及循環效果，此次推出的撞色限定版，則以撞色設計出優雅的視覺感，穿上撞色版未來褲，也更具有個人風格。一次享有養身、塑身、運動、恆溫、時尚功能，讓你任何時刻都能輕鬆美型，健康隨行。

撞色限定版「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7WA
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/8MnJG
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/OubVvCOli5I

ET快訊
《女外科》美女醫嫁了！　「性感馬甲白紗」貼臉新郎
快訊／台中港貨櫃金髮女屍　相驗結果曝光！
快訊／虎豹潭6死意外！　女領隊「過失致死」判刑2年
徐定禎嗆「一直罵政府是怎樣」　影片惹怒網：真把自己當國王？
486先生要開吉了！預告「求償破百萬」　勸2類人快道歉
獨／張淑晶開告家人！　法官當場暴氣
獨／手繪筆記太狂！　爆搶購潮「網路盜版貴3倍」
青青遭爆結婚曬身分證照！　急發文曝恐怖真相「全面被監控」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

秋冬必備七色穿搭元素　從藝人到模特兒都這樣搭

席捲全台演藝圈！「撞色褲」人手一件穿出時尚窈窕新風格

東森「Strawberry益菌棉」全家熱賣中　買就送35元購物金

連續2周！超商咖啡飲品「2杯79折、4杯75折」　還換聖誕新包裝超Q

【廣編】秋涼創意溫補「青庭餐廳」何首烏暖入林口

超狂！foodpanda奪「台灣企業永續奧斯卡獎」　2大獲獎關鍵曝光

叻沙湯超濃！超商最新「4款個人鍋物」　還吃得到整塊鮭魚排、鮮蝦

道地港式料理「維記茶餐廳」　 東森電視購物17日開賣

可愛親子口罩大盤點！普潔口罩聯名卡通圖案這裡都有　你和寶貝最喜歡哪款呢？

超商開賣「現煮麻辣燙」！獨家湯頭＋食材超銷魂　限定門市搶先吃

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

席捲全台演藝圈！「撞色褲」人手一件穿出時尚窈窕新風格

東森「Strawberry益菌棉」全家熱賣中　買就送35元購物金

連續2周！超商咖啡飲品「2杯79折、4杯75折」　還換聖誕新包裝超Q

【廣編】秋涼創意溫補「青庭餐廳」何首烏暖入林口

超狂！foodpanda奪「台灣企業永續奧斯卡獎」　2大獲獎關鍵曝光

叻沙湯超濃！超商最新「4款個人鍋物」　還吃得到整塊鮭魚排、鮮蝦

道地港式料理「維記茶餐廳」　 東森電視購物17日開賣

可愛親子口罩大盤點！普潔口罩聯名卡通圖案這裡都有　你和寶貝最喜歡哪款呢？

超商開賣「現煮麻辣燙」！獨家湯頭＋食材超銷魂　限定門市搶先吃

「屏東元宇宙」旅遊踩點新玩法　NFT在手優惠通行橫著走

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

經典賽大名單按照協議不公布　球員人數增加到30人

官員拿IMF灌水數據自嗨　用選票督促政府改善滯脹

鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

岸田支持率跌破40%陷「危險水域」！　自民黨傳開始討論下屆首相人選

外資翻多！聯詠評等、目標價獲調升　營運呈上升趨勢

腥夫聲優鈴木達央重返職場　外遇當笑話自嘲「啊就被拍到了能怎麼辦」

帶環保餐盒買黑糖糕「店家給驚喜」　他打開見1幕嗨炸：賺到

無名小站女神嫁了！《女外科》杜姸貼臉新郎「馬甲白紗」性感逼人

消費熱門新聞

限時7天！超商咖啡飲品「買2送2」

日本超夯抗菌豆台灣終於買得到！

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

「撞色褲」人手一件穿出時尚窈窕

超商限時3天喝「23元大杯美式」

速食店「99元小套餐」限時7天吃！

女神Ella愛用鑽石洗頭　雙11優惠

超商搶吃最新三杯雞、麻油雞烤飯糰

超狂「起司炸魚番薯比薩」開吃了

達美樂再推「小披薩99元」雪恥！

超商咖啡飲品「2杯79折、4杯75折」

限時1天！超商美式30元、拿鐵37元　

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

更多熱門

相關新聞

美：中犯台將是戰略錯誤　如俄入侵烏克蘭

美：中犯台將是戰略錯誤　如俄入侵烏克蘭

美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，台灣地形複雜，是非常困難的軍事目標、難以執行的軍事行動，中國仍需要一段時間才能擁有軍事能力。中國的風險很高且不明智，是政治錯誤、戰略錯誤。

約會網市調：全台「這縣市」最愛搞偷情

約會網市調：全台「這縣市」最愛搞偷情

波蘭遭飛彈攻擊2人亡　外交部：反對武力片面改變現狀

波蘭遭飛彈攻擊2人亡　外交部：反對武力片面改變現狀

英相「隨時支持台灣」　外交部：團結強化民主韌性

英相「隨時支持台灣」　外交部：團結強化民主韌性

美國會籲成立專責機構　就中國犯台研擬制裁

美國會籲成立專責機構　就中國犯台研擬制裁

關鍵字：

石墨烯塑崩褲台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

許瑋甯破尺度脫了！

男借錢失聯　他突收還款超感動

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面