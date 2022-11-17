席捲全台演藝圈！「撞色褲」人手一件穿出時尚窈窕新風格

【企劃特輯】

擁有窈窕的身材，是許多女性所追求的目標，尤其對於如何打造完美下半身的身體曲線，更是不少的女性的煩惱。從去年開始，台灣廠商推出的「石墨烯塑崩褲」，可說是廣大女性的一大福祉。今年不但讓塑崩褲進化成「塑崩未來褲」，不僅是機能褲，還能雕塑體型、運動健身、提升循環，其選用高端科技與醫療產業使用的「石墨烯」材質導入紡織布料中，有極好的熱傳導性能，跟人體接觸產生共振後，能在短時間將所吸的熱擴散全身，讓身體升溫並維持恆溫效果。今年冬天再推出升級的「撞色限定版」，將編織技術再提升，讓視覺更加拉提修身、幫助深層循環，讓代謝效果事半功倍，撞色設計更增加時尚風格，不論日常、上班或運動，都能百搭有型。

超強彈性 小腹再大都收得住！不分尺寸、男女 通通都可穿

不同於一般的機能褲有分男女款和尺寸，撞色未來褲不分男女、不分尺寸，從腰圍22吋到46吋都穿得下，在電視節目《大老闆聯盟》當中，還將行李箱塞進腰後，完全不會影響褲子彈性，依舊能服貼合身，展現撞色未來褲的超強彈性。

四種織法和三種線條 讓下半身有如微醫美的視覺效果

另外，撞色未來褲採用獨家四種織法和三種線條的設計，讓腰部的縮口完美服貼；腹部斜紋加壓組織，可讓腹部更顯平坦；臀部拉提組織，讓臀型更立體，打造出翹臀效果，；髖骨弧形線條，讓馬鞍部位顯瘦；膝蓋斜紋線條，拉長小腿比例；大腿深色線條，修飾腿部，產生修長的視覺效果；小腿處設計點狀加壓按摩組織，可隨時隨地按摩小腿肚，促進淋巴循環，更可改善靜脈曲張。穿上立馬讓下半身擁有瞬間緊實，如同微醫美的視覺效果，也讓代言人林美秀表示：「穿上未來褲，不但讓勞動變運動效果，還能全面隱藏贅肉，輕鬆展現曲線感！」

莫爾超晶格石墨烯 讓你代謝力開外掛！

究竟為什麼撞色未來褲能如此多工，既能遮肉、顯瘦、保暖，同時又能協助被動式運動，穿上就循環呢？這是因為業者使用了獨家「HSG+石墨烯」技術，並透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料升級成三維結構，產生「莫爾超晶格」現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，每秒產生24次的分子衝撞，大幅提升能量效果，釋放「衝擊型遠紅外線波」，使血氧量與血流速大幅提升，也讓循環代謝效果開外掛，加速深層燃燒代謝、排出毒素，運動時更能加強運動效果，運動1小時等於4小時，達到事半功倍的效果。

撞色設計 優雅視覺具個人風格 一件多功能

「PP石墨烯塑崩未來褲」不但有超凡的塑身以及循環效果，此次推出的撞色限定版，則以撞色設計出優雅的視覺感，穿上撞色版未來褲，也更具有個人風格。一次享有養身、塑身、運動、恆溫、時尚功能，讓你任何時刻都能輕鬆美型，健康隨行。

撞色限定版「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7WA

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/8MnJG

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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