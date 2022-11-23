龍捲寬麵、椒香麻辣、綠色蔬菜　泡麵界天花板讓網友狂推：麵館生意都被搶光

▲統一小時光麵館「青蔬椒麻麵」配料豐富，讓老饕爭相嚐鮮。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／綜合報導

繁忙的日常讓生活中的餘裕變少，好不容易結束一整天的工作，回到家才終於有自己的me time，一個人的晚餐，經常會以方便為考量，尤其台灣又稱「泡麵王國」，泡麵當然是廚房的常備品，不用五分鐘，就能享用幸福的一餐！不過，就算是泡麵，偶爾也想來點不一樣的！統一小時光麵館新推出的「青蔬椒麻麵」就使用非油炸的龍捲寬版波浪麵條，讓人超驚豔，也引來泡麵老饕們爭相嚐鮮，更讓麵食愛好者驚呼：「跟麵館裡的乾拌麵口感一模一樣。」

▲非油炸的龍捲寬版波浪麵條，模擬九段製麵手法，吃起來就像現煮。



統一小時光麵館全新口味「青蔬椒麻麵」以乾拌麵的形式呈現，非油炸的龍捲寬版波浪麵條，精選澳洲黃金小麥研磨的麵粉，透過九道壓延工序，模擬九段製麵手法－「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」，呈現如手工製麵般的Q彈，強化麵體筋性，讓口感紮實Q彈，泡起來也能保有嚼勁、不會過於軟爛，就像麵館現煮一般，細細咀嚼還吃得到小麥香味。

▲川式椒香紅油辣味層次豐富，醇厚細緻的麻辣口感讓人欲罷不能。



也因為波浪麵體的特性，更容易吸附醬汁，以獨家川蜀工藝製成、耗時三年研發的川式椒香紅油，採用紅花椒加入整條研磨成粗粉的子彈椒、疊加多層次辣味，冷油靜置熟成的製程，可完整保留花椒的香酥麻感與辣椒的椒味鮮香，再融合經典紅蔥油、增添底蘊。沒有濃厚強烈的辛辣刺激，卻將花椒的「麻、辣、鮮、香」等特性完美凸顯，入口香氣十足、醇厚的麻辣滋味更加細緻；還附上色澤豔紅、椒香十足的宮保辣椒乾，辣度適中、辣而不燥，搭配Q勁十足的麵體，讓人欲罷不能。

統一小時光麵館「青蔬椒麻麵」麵體全程使用連續式自動化製麵設備，麵條經過高濕度蒸炊熟化，並利用密閉式九段控溫控濕乾燥系統乾燥麵條，衛生有保障、吃得更安心。

▲蔬菜包增量75%*，誠意十足。



看準消費者吃泡麵的時候喜歡多加蔬菜等配料，統一小時光麵館「青蔬椒麻麵」的蔬菜包增量75%*，更以大片翠綠高麗菜為整碗麵加分，覆水還原了高麗菜的片狀完整度，品嚐美味的同時也讓人想起晚歸時媽媽端上桌的家常乾麵。媽媽煮的麵，稱不上是大廚的手路菜，也沒有什麼奢華的食材，但是簡單純樸的口味，卻能讓人一口接一口；媽媽煮的麵，就是記憶中的幸福滋味，想念這碗麵的時候，打開小時光麵館就能重現感動。

無論生活多麽忙碌，都要好好款待自己的胃，天天外食難免想念家裡的幸福滋味，馬不停蹄加班結束後，就怕找不到麵館祭祭五臟廟，不用擔心，只要打開統一小時光麵館、注入熱水，4分半的時間就能嚐到撫慰人心的溫暖，簡單就能享用如現煮般的美味，隨時隨地重現記憶中的幸褔感。

*蔬菜包增量75%係指與來一客韓式泡菜相比