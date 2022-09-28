統一麵小時光麵館新品擄獲香麻愛好者！一把青菜＋一匙花椒　品嚐麵館般的幸福滋味

▲統一麵小時光麵館推出新口味「花椒擔擔麵」，豐富配料幸福感十足。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

食物，對你來說，是一種什麼樣的存在呢？無論現在的心情是輕鬆愉悅或是正處在挫折中，味蕾都是最誠實的夥伴，熟悉的食物總能在每天的日常中帶給人心撫慰，即便是再簡單不過的一碗麵，也能帶出無數回憶，在每一個關鍵時刻成為支撐你的重要力量。

鹹香濃郁、帶有濃濃台南傳統滋味的油蔥和肉燥香氣，搭配清爽厚實的湯頭，「統一麵」在台灣人的心目中已然成為「熟悉的美味」的象徵，而九月份統一麵新推出麵館系列，讓你用吃一碗麵的時光，療癒一整天的辛勞疲憊。新上市統一麵小時光麵館「花椒擔擔風味湯麵」不單飽足你的胃，讓你的眼、鼻、口、舌充分感受什麼叫做「濃、厚、香、麻」，更溫暖你的心。

▲非油炸麵體以多段工法製作，口感Q滑帶勁。

現代人生活忙碌、步調急促，整天在外要能好好吃一頓飯並非易事，更多時候是利用空檔隨意填飽肚子，只有在下班才能到街口麵館或是家中放鬆心情、享受一段舒適的用餐時光，而統一麵「小時光麵館」既然以麵館來為名，就是期望給予忙碌上班在家也能體會彷彿來到麵館般的現煮美味，無須費工備料、無須熬煮湯頭，只要簡單沖泡，就可立即獲得一碗好麵。

▲花生角、乾辣椒等配料加在湯頭裡增添口感層次，在家就能享受麵館般美味。

小時光麵館推出新品「花椒擔擔麵」，以川蜀工藝精煉出香辣湯頭，不以粗暴濃厚的辣感做出發，反倒細細琢磨每一種辣感的細緻度，帶出花椒「麻、辣、鮮、香」的不同層次，讓辣不再是負擔，而是一種自我犒賞抒發的享受，除此之外，炒焙花生角加進川辣湯頭，提升湯頭風味、彰顯層次；蔬菜包中大片綠色高麗菜不只點綴，更成為畫龍點睛的「重磅綠葉」，不用另外加蔬菜就大大滿足。

花椒擔擔麵麵體使用獨家非油炸製麵工法，透過模擬九段手工製麵技法「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」，再經多道控溫控濕乾燥製程，保持品質穩定，製作出Q滑帶勁的麵身口感宛如現做，誰說要到麵館才能享用道地川味？端出小時光麵館，在家裡也能享受麵館般的幸福滋味。

▲小時光麵館用一碗麵撫慰你的心。

小時光麵館讓「一碗麵」成為撫慰人心的溫暖要角，不管今天過得怎麼樣，回到家、拿出小時光麵館，用暖心美味洗滌忙碌的一天，用一碗麵的時光，讓心暖起來，一切就都不難！