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【廣編】吃起來像現煮一樣　小時光麵館顛覆泡麵食感

統一麵小時光麵館（圖／統一麵提供）

【廣編特輯】

圖、文／統一麵提供

統一麵飄香超過50年，近年致力追求讓麵食更貼近新生代的飲食生活，發覺消費者對於市售各款泡麵，普遍存在麵條易軟爛及湯頭不夠自然的不滿意點，因此統一麵全新打造以厚實湯頭搭配如手工製麵般的非油炸麵、大片蔬菜包，大膽用「小時光麵館」命名，全面顛覆泡麵形象，簡單沖泡就能享受現煮般美味。

統一麵小時光麵館，歷經三年開發，從湯+麵+料（配件）三構向來下功夫，模擬出彷彿來到麵館般的現煮口感，其中調味不以粗暴濃厚的辣感出發，而是細細琢磨每一種辣感的細緻度，研發團隊特地多次前往川蜀取經、回來後鑽研，以獨門川蜀工藝，將花椒、子彈椒及經典紅蔥等元素完美融合，打造出一道優雅的精緻辣感味型。麵身以獨家非油炸技術，模擬九段手工製麵絕活「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」手法，呈現如同手工現做般口感，泡起來不會過於軟爛，吃得出麵條Q彈。配件包附有增量75%大片蔬菜*，每一口都吃得到蔬菜的清脆感，口口都有如在麵館般的銷魂享受。

小時光麵館除了「花椒擔擔湯麵」調味師法道地川蜀工藝，暖呼呼的湯頭有花椒的「麻、辣、鮮、香」，辣而不嗆，非油炸直麵滑順彈牙，還附有花生角使風味更有層次，另全新推出第二款口味「青蔬椒麻乾麵」，只需簡單沖泡4分半即可享用，非油炸龍捲麵體口感紮實、易吸附醬汁，配上大片高麗菜、大辣椒段爽辣不膩！兩款在全台7-ELEVEN及康是美首發上市！

*增量75%大片蔬菜係指與來一客韓式泡菜相比

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統一麵小時光麵館泡麵

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