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不用飛到羅浮宮！藝術家阿曼23件經典作　11／23起高雄看得到

▲資深策展人Jérôme Neutres。（圖／記者許宥孺攝）

▲金馬賓館年末壓軸大展，由資深策展人Jérôme Neutres與永添藝術執行長邵雅曼共同策劃。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

金馬賓館當代美術館年末壓軸大展公布，由甫於巴黎東京宮策畫展出的資深策展人Jérôme Neutres與永添藝術執行長邵雅曼共同策劃，同台呈現法國已逝藝術家阿曼的指標性作品《阿曼：思考物件》；以及曾替精品路易威登、香奈兒等大牌製作電影的攝影繪畫家《尚・克勞德・沃特斯：留白之光》，2檔必看展覽將於11月23日起，於金馬賓館當代美術館重磅登場。

▲Arman Mauve Administratif紫色行政區,1957。曾出展於巴黎龐畢度中心、東京西武美術館等地（圖／永添藝術提供）

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▲Arman Mauve Administratif紫色行政區,1957。曾出展於巴黎龐畢度中心、東京西武美術館等地（圖／永添藝術提供）

法裔美籍塑家阿曼 (Arman,1928-2005)被國際公認，是對20世紀當代藝術有卓越貢獻的藝術先鋒，他是法國「新寫實主義」學派的重要領袖，與影響當今藝術思潮深遠。阿曼的作品曾被世界各地主要美術館和重要公共收藏機構所展出，包含紐約現代藝術博物館(MoMa)、紐約大都會藝術博物館、巴黎龐畢度中心、倫敦泰特現代藝術館等。

▲Arman Austerlitz’s Sky 奧茲特里茲的天空1990。（圖／永添藝術提供）

▲Arman Austerlitz’s Sky 奧茲特里茲的天空1990。（圖／永添藝術提供）

金馬賓館年末特展《阿曼：思考物件(Think things)》探究阿曼藝術顯現社會更迭的歷程，藉由不同時期代表性的著名經典，帶領觀眾重遊戰後藝術多采多姿的藝術型態。展場更以「阿曼的音樂」、「印記系列」、「藝術的交會集積系列」為題，展現色彩澎湃的視覺交響樂。

高雄金馬賓館阿曼特展共計有23件經典作品展出，難得的是，同時間，在法國羅浮宮聯展中，也有展出阿曼的部分作品。此次展覽由永添藝術(ALIEN Art)與阿曼紐約工作室(The Arman Marital Trust & The Arman Studio Archives)攜手合作，23件藝術家珍藏之作都是首度來台。

▲比利時觀念藝術家尚・克勞德・沃特斯。（圖／記者許宥孺攝）

▲比利時觀念藝術家尚・克勞德・沃特斯。（圖／記者許宥孺攝）

▲Jean-Claude Wouters China Sea中國海。（圖／永添藝術提供）

▲Jean-Claude Wouters China Sea中國海。（圖／永添藝術提供）

另一檔大展則是來自比利時觀念藝術家《尚・克勞德・沃特斯：留白之光 (Light of Void)》，共計21件攝影繪畫暨繪畫作品，融合了沃特斯表演藝術與電影領域的底蘊。尚・克勞德・沃特斯身兼舞蹈、導演、攝影繪畫家身分，作品曾於坎城影展發表，曾為路易威登(LV)、香奈兒(Chanel)、聖羅蘭(YSL)等品牌製作電影。

▲永添藝術執行長邵雅曼。（圖／記者許宥孺攝）

▲永添藝術執行長邵雅曼。（圖／記者許宥孺攝）

永添藝術執行長邵雅曼表示，展覽在充滿開創性的觀點下，讓歷史重新被認識、重視；一方面，探掘藝術的當代性，進一步讓許多創新的想法提早有紀錄留存，進一步影響擴散，或許這是每一次有期間限定的展覽最後能夠被延續的價值。

展覽資訊
展覽名稱｜《阿曼：思考物件(Think Things)》2022.11.23 ~ 2023.07.02
展覽名稱｜《尚・克勞德・沃特斯：留白之光 (Light of Void)》2022.11.23 ~ 2023.09.03
展覽地點｜金馬賓館當代美術館

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