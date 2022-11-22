撞阿北不停車！正義女騎士追百米攔人　2男肉身擋車怒喊：下車啦

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名劉姓男子開車不慎擦撞到路邊的老翁，他不但沒停車還繼續往前騎，肇事畫面全被後方的女騎士拍下。女騎士狂按喇叭大喊：「你撞到人了！」但劉男遲遲不下車，接著又來了2名男騎士肉身攔車，大吼劉男快下車。警方獲報到場處理，發現劉男酒測值高達1.02毫克，偵訊後移送法辦。

▲駕駛撞倒老翁肇逃，畫面全被後方的女騎士拍下。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在20日下午5點10分，58歲的劉姓男子獨自開著廂型車準備回家，行駛於旗津區中洲三路時，不慎擦撞到路邊正在走路的老翁，害老翁當場跌趴在地，但劉沒停車，反而繼續往前開，後方的林姓女騎士見狀，一路追著廂型車，一邊狂按喇叭，示意駕駛停車。

▲女騎士狂按喇叭追百米，又來了2名正義男子協助攔車。（圖／記者許宥孺翻攝）

「你撞到人了！」女騎士按了20幾秒的喇叭，但劉姓駕駛就是不停車，一路搖搖擺擺的行駛，又撞上停在路邊的車輛，然後又再度肇逃。正義的女騎士看不下去，騎到駕駛座旁，拍打廂型車，大喊「你把阿北撞倒在地！」劉姓駕駛這才搖下車窗。

不過，劉男似乎沒聽進女騎士的話，下秒又想開車閃人。這時後方來了2名男騎士，一人腳踩著廂型車引擎蓋擋車，大吼駕駛「凍ㄟ！」另一人更將機車打橫在廂型車前，2人協力打開車門，大吼劉男快點下車。

▲▼2名男子狂吼駕駛快點下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報趕抵現場，發現2男1女圍著廂型車，喝斥駕駛趕快下車。林姓女騎士表示，劉男搖下車窗時，就聞到濃濃酒味，還好有2名男騎士協助阻止並報警。

警方對劉姓男子施以酒測，發現酒測值高達1.02毫克。擔任保全的劉男坦承，中午從前鎮開車到旗津找朋友，中午有喝了點威士忌。警方偵訊後，將全案依公共危險及肇事逃逸罪嫌送辦。