淡水無賴夫妻搭霸王車　司機1句話讓他們抓狂…拒付650元還砍人

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一對夫妻在板橋餐敘後搭計程車返家，到家後卻宣稱皮夾丟在板橋餐廳，沒錢付650元車資，司機要求說「可以請親友幫忙」，丈夫竟惱羞持刀劃傷司機手臂，不顧行李還放車內就下車逃逸，警方獲報不到半小時，在附近超商前將他們攔下，2人還矢口否認犯行，訊後將全案函送偵辦。

▲警方在附近超商前找到2夫妻（左為鄭姓丈夫） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，19日晚間11時許，28歲鄭男及28歲李女在板橋與朋友餐敘後，夫妻倆搭乘56歲李男駕駛的計程車，返回淡水淡金路的住家，但到家後，夫妻倆雙手一攤，表示皮夾丟在餐廳忘了帶，沒錢付650元車資，司機要求「可以請親友幫忙啊」，鄭男竟拿出預藏的小刀連續攻擊司機，造成他手臂2處刀傷。

▼司機伸出手臂指出2道被劃傷的傷口 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鄭姓夫妻逞兇後，不顧行李箱還在車內隨即下車逃逸；警方獲報不到半小時，在附近的超商找到這對夫妻，警方上前盤查並拍照給司機指認，司機看到照片疾呼「對！對！就是這個女生」，警方機警不動聲色，向2人說，你們的行李忘在計程車上，司機送到派出所，要到所內認領。

2人到了派出所後，警方才提及是否有搭霸王車拒付車資，再恐嚇、威脅持刀劃傷司機情事，2人異口同聲否認到底，警方在他們身上雖未搜到違禁品及刀械，但經司機指認，訊後仍依傷害、詐欺、恐嚇等罪函送士林地檢署偵辦。