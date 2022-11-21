汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

▲兩人再度槓上。（圖／翻攝自微博／汪小菲、大S）

記者周亭瑋／綜合報導

汪小菲今（21）遭爆未付大S贍養費，氣得連發兩篇文嗆聲，除了公開這1年來的匯款明細，更坦言看到大S再婚「就是不想給」，也不願幫付電費。對此，美女律師李怡貞寫下「7言絕句」打臉男方，同時反問「究竟誰是窩囊廢？」不過稍早汪小菲也發聲明強調，已付超乎尋常的巨額扶養費，唯一爭議就是，不想再付家用和電費而已。

今日週刊爆料，自從大S和具俊曄結婚後，長達8個月未收到汪小菲每月該付的數10萬元費用，於是一狀告上法院，法院也已裁准。

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沒多久，汪小菲親上火線，公開從2021年11月以來的金流明細，包括每月106萬元的房貸、2個月結算一次的社區管理費13萬元、每月支付給大S的指定費用100萬元，而這100萬元還不含日常開銷雜費；他也指出，不滿大S再婚，所以就是不想給，也不想幫付電費，更罵她是窩囊廢。

▲▼李怡貞寫下「7言絕句」。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

對此，律師李怡貞在臉書直呼，「離婚協議隨便搞，之後爆氣救不了，究竟誰是窩囊廢？就看到底誰不付。」

在嗆辣寫下「7言絕句」後，李怡貞笑說，沒有押韻，事後又將最後一句改為「不付錢的總最廢」。

而網友們看完也被逗笑，紛紛留言回應「您真幽默風趣」、「根本是詩后」、「目前是...小菲不付」、「律師國文不錯喔」、「從今年3月開始沒有付，到11月就差了500多萬，這個婚結的有值」。

另外，稍早汪小菲透過律師發表聲明：

1.本人與徐熙媛女士簽署離婚協議，因為特別顧及家庭，所以願意支付超乎尋常的巨額扶養費，本人迄今非但付足，更額外支付巨額款項予徐女士，絕非週刊所載數10萬而已。

2.現在存在的爭議，就是本人不想再另外付所謂的家用和電費，就這麼簡單，感謝各界關心，說明如上。

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