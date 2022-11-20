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空姐婚後變恐怖人妻！同睡男網友...踹2歲兒趕出門：滾去被車撞

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲空姐婚後酗酒跑去男網友房間過夜，還踢兒子把他趕出家門。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／台北報導

空姐婚後生下兒子沒多久，就常常跟友人飲酒深夜不歸，還因飲酒過度，而直接夜宿於男性友人的飯店房間，除此之外還毆打2歲兒子，踹他腦袋、大吼「你滾出去被車撞吧」，把他赤腳趕出家門 ，幸好社區警衛發現帶回。丈夫受不了空姐行為，訴請離婚，台北地院判准。

丈夫指出，2人於2018年經婚友社介紹相識並交往，於同年3月察覺已懷有身孕，決意奉子成婚，並請空姐來家中同住，沒想到同住期間，空姐竟同時與其他男網友相約外出、用餐，導致常常吵架，因為空姐懷有身孕，2人仍於2018年5月結婚，並於同年11月產下一子。

丈夫控訴，空姐自2019年6月起，因小孩不需繼續哺乳，竟開始逐漸展露其惡習，經常與友人相約在外飲酒、徹夜不歸，遲至凌晨二、三點醉酒返家，獨留他一人於家中陪伴小孩。空姐2020年4月起更變本加厲，開始以「創業」、「應酬」為由，頻繁在外飲酒宴樂，深夜不歸，還因飲酒過度，而直接夜宿於男性友人的飯店房間中，空姐淡定稱：「我沒什麼好騙你的，如果要騙你，我們也可以離婚了」。

丈夫抱怨空姐長時間沈溺於飲酒、交際中，長期不願負擔家務、家用，更極少照料未成年子女，空姐動輒以「創業」為由在外恣意報名學費高達數萬元的課程，更巧立如「零用金」、「材料費」、「學費」等各種名目，要求他提供款項供其花用，不願就揚言要離婚，連政府發的育兒津貼都被空姐花掉。

丈夫還說，空姐常常虐待兒子，2021年1月時，2人吵架，兒子哭泣找爸爸，空姐目睹此情景情緒失控，將2歲的兒子抓起痛毆並瘋狂甩動，隨後猛力將兒子摔於地面，以腳猛力踹兒子頭部，導致兒子飛出，痛苦倒地不起。

同年7月18日晚間，丈夫回母親家拿東西，空姐獨自在家帶孩子，兒子哭著想找爸爸，空姐怒斥：「好，你出去，出去就不要回來了。」便將兒子逐出家門，讓兒子獨自赤腳出門，徒步至人、車奔騰之馬路上，所幸社區警衛發現倖免於難。

隔天兒子又哭著想找爸爸，空姐火大吼：「你要出去是不是。」、「你出去後就再也不要叫我媽媽」、「你滾出去被車撞吧」、「你從今以後沒有媽媽。」再次將孩子趕出門外，過一會兒才把他拉進屋內痛毆，抓起來猛力摔在沙發上，導致兒子倒臥在沙發痛哭，久久站不起來。

空姐辯稱，兒子出生後，夫家認為妻子應順從丈夫、全心對家庭付出，因此要求她辭掉工作在家相夫教子，受到夫家的「隱形壓力」，失去個人經濟來源，只能仰賴丈夫及夫家的「賜予」，丈夫還忘記2人結婚紀念日等大小節日、無故拒絕同床，也不願與她再生孩子，緊張焦慮壓力巨大，才會於2021年8月離家出走分居。

空姐說，丈夫在家裝監視器，導致隱私被破壞影響生活，而且兒子會動手打保母，她管教兒子時，丈夫跟婆婆會介入，以哄、順從方式滿足孩子的慾望，導致孩子的行為舉止難以導正，讓她變成「孩子討厭的黑臉」，兒子還說：「只愛爸爸不愛媽媽。」更是讓她深感痛心。

另外空姐用監視器畫面辯解，說沒有故意虐待或是將兒子趕出家門，兒子走出大門不到1分鐘，她就心急如焚追出去，絕非惡意拋棄或虐待。

法官勘驗夫妻的LINE對話，2人在對話中表達「離婚」、「就離吧」、「我承認我們彼此沒有什麼感情基礎、個性也不合、價值觀更不用說，今天婚姻失敗我也承認，我自己也有問題，不如好好想一想到底怎麼做，對小孩才是最好的，我們就來解決吧」、「如果我們對小孩有一致的目標，單純只是我們兩個彼此沒有辦法走下去，畢竟我們也試過，那我希望你可以找到你理想中的對象，相對的我也希望找一個愛我的、願意疼愛妻子的人照顧我，讓我不要這麼辛苦了，那麼我們可以考慮先離婚吧，孩子監護權跟主要照顧者的部分就之後交給法院判決吧」。

法官認為2人曾一起參加婚姻諮商課程，但仍無法修復感情，另外空姐明知裝監視器是為了監控保母，不能因為丈夫提出她毆打、摔丟、腳踹孩子的畫面當證據之後，才以隱私權未受尊重當作離家藉口。

至於空姐指稱丈夫冷漠對待，無故拒絕行房、生育子女，法官認為她沒有提出證據，審酌雙方分居1年多彼此毫無關心、愛惜之情，也沒意願努力修補關係，台北地院判准離婚，兒子由爸爸擔任主要照顧者。可上訴。

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