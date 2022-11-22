　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢　要強化「降低社會流動」

▲▼北京。（圖／路透）

▲北京防控，人流大減。（圖／路透）

文／中央社台北21日電

中國首都北京市疾控官員今天說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。

綜合新京報、北京日報報導，據不完全統計，北京此輪COVID-19疫情累計報告感染者約5300人，已出現3名死亡患者。昨天新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，其中266例是社會面篩查人員。

北京市政府21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，21日0時至下午3時，再添本土病毒感染者316例，其中隔離觀察人員274例、社會面篩查人員42例。

劉曉峰稱，當前北京疫情持續處於高位，呈快速上升態勢，地區差異明顯，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

他說，要「從嚴從緊、因時因勢、有度有效優化防控措施，狠抓各項防控工作落實」。

劉曉峰說，要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，「降低社會流動」，宣導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施，切實落實區域核酸篩查，有序安排，避免紮堆。

另外，要進一步加強風險人員和風險點位排查管控，做好高風險區規範管理和服務保障，注重人員密集場所防疫管理，及時有效高質量落實重點環節各項防控措施。

據報導，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，Omicron BF.7變異株是本輪北京疫情的主要毒株，傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約為2天。自京外商貿城輸入病例以來，引發了養老院、工地、學校等人員密集場所聚集性疫情，並在多地形成區域傳播。11月18日至20日，報告病例數較多的區是朝陽區、昌平區、海澱區、豐台區、通州區，共涉及214個街鄉。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
汪小菲不爽付9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜
台灣YouTuber爆「影片全抄襲」　關IG了
魔獸膝傷休2周！這1場恐「無法退票」　球迷哀號：白搶了
水彈變天！「小雪」暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬
「小雪」來了！專家曝「5生肖」財運超旺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢　要強化「降低社會流動」

汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜

私人車位被停1整天！他叫堆高機鏟起「丟入河中」：賠得起

1110家台企扎根雲南　雲台會今簽約協議項目290億台幣　

雲台會交流邁入第10年　潘賢掌：鼓勵台商帶親朋好友來大陸發展

闆娘「雙球快彈出」賣波霸奶茶！穿超高叉迎客　本尊高EQ擊退酸民

汪小菲撂話「明天來台」…網洗板：能來嗎？　兩岸入境新規給答案

地方財政凍未條？　陸發布新規：無「社區傳播風險」不用區域核酸

超熱血！24歲男裸辭「騎車2000公里」抵卡達　見證梅西最後戰役

7歲女童偷吃「媽媽的巧克力」毒發！全身抽搐命危　醫問病史懂了

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢　要強化「降低社會流動」

汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜

私人車位被停1整天！他叫堆高機鏟起「丟入河中」：賠得起

1110家台企扎根雲南　雲台會今簽約協議項目290億台幣　

雲台會交流邁入第10年　潘賢掌：鼓勵台商帶親朋好友來大陸發展

闆娘「雙球快彈出」賣波霸奶茶！穿超高叉迎客　本尊高EQ擊退酸民

汪小菲撂話「明天來台」…網洗板：能來嗎？　兩岸入境新規給答案

地方財政凍未條？　陸發布新規：無「社區傳播風險」不用區域核酸

超熱血！24歲男裸辭「騎車2000公里」抵卡達　見證梅西最後戰役

7歲女童偷吃「媽媽的巧克力」毒發！全身抽搐命危　醫問病史懂了

今「小雪」全台連下5天！越晚雨越多　「發紫」預測圖曝

雲端發票專屬！中獎組數增加50萬組　總獎金高達12.17億元

藍白棄保第一槍！竹市副議長余邦彥倒戈挺高虹安　國民黨回應了

400年來首次！大甲鎮瀾宮媽祖12月將赴澎湖海陸遶境

最快月底「戶外免戴口罩」　專家：全面解封最好等明年3月

林耕仁後援總會長陣前倒戈！帶隊挺高虹安：投給能下架民進黨的她

凌晨規模3.5地震　最大震度2級

北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢　要強化「降低社會流動」

「確診者遭沒收投票權」是否違憲　司法院：不便表示意見

《魔獸世界》明年1月退出中國！玩家紛拋售資產　暴雪急回應

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

大陸熱門新聞

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

車位被亂停！他出動堆高機「把車拋溪裡」

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

汪小菲明天來台？　兩岸入境新規給答案

闆娘雙球快彈出賣波霸奶茶！本尊高EQ擊退酸民

OL請病假3天「竟害公司倒閉！」　前東家求償47萬

北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢　降低社會流動

人夫捉姦最美公務員　高官辯手機充電

網美「一字馬秀鮑」淫片外流！　她2度聲明認了

超熱血！24歲男裸辭、騎車看世足

7歲女童偷吃媽媽的巧克力毒發！全身抽搐命危

更多熱門

相關新聞

直擊！客人吃一半被請出去

直擊！客人吃一半被請出去

北京、廣州、濟南等多地陸續發出倡導通知，要求市民「這個周末『靜』下來。」北京朝陽區商場今（19）日人潮明顯少一半，《東森新媒體ETtoday》記者直擊採訪發現，東城區新世界商圈呈現「半靜默」狀態，店家下午3點半無預警告知客人禁止堂食，不少人一臉錯誤被「請出去」，部分商家等顧客用餐完後半關大門，只能做外賣生意，消費人潮更加蕭條。

大陸日增再破2萬！北京倡非必要不離開本區域

大陸日增再破2萬！北京倡非必要不離開本區域

北京即刻縮短隔離天數！

北京即刻縮短隔離天數！

陸疫情難鬆綁！　陸官方：貫徹「動態」清零

陸疫情難鬆綁！　陸官方：貫徹「動態」清零

中共黨章寫入台獨　仇長根：兩岸更嚴峻

中共黨章寫入台獨　仇長根：兩岸更嚴峻

關鍵字：

北京

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

台YouTuber爆「影片抄襲」！英國本尊：難過

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：乖乖付吧

鳳梨賭足球「輸到買不起茶葉蛋」

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

NIKE官網快閃「黑五優惠」8折起

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

嗆李昇基「弄死你」　公司代表發聲

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面