　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來

▲▼露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來。（圖／翻攝微博）

▲一行人在黃河灘邊露營了22天，終於撐到解封。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名男子10月中跟著朋友一起到黃河邊露營，沒想到遇到封城，導致他們沒辦法回家，只能繼續在河邊露營。一行人在河邊露營了共22天，靠著偷菜、砍柴取暖求生，好不容易熬到解封，終於可以離開荒野，返回家中。

男子表示，他是一名戶外愛好者，平常就會跟朋友一起去旅行、露營，但因為疫情的關係，最近幾年很少出去玩，「遠的地方去不了，就想說能不能在家門口露個營，所以跟朋友規劃了到滎陽的黃河灘露營，車程不到一小時，不用出鄭州市，應該比較安全，也不受疫情影響。」

男子提到，最開始的兩天，他們過得很瀟灑，吃烤肉、喝啤酒，晚上就在黃河邊圍一起聊天、打牌，時間過得很快，大家也沒太注意疫情，沒想到打算離開的那天，才知道鄭州的疫情防控升級了，有很多村道、鄉道都實施了封控。

男子說，他們當天開車要離開，正要上村道，就發現入口處被鐵皮擋住了，「那條路是我們知道的唯一可以從黃河灘返回的路。當時圍擋處沒有人，我們沒辦法和村子裡的防疫人員取得聯繫，考慮到當時疫情的緊張形勢，我們暫時沒有向上反映問題，怕給村子和鄭州市的防疫工作添麻煩。」

▲▼露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來。（圖／翻攝微博）

男子指出，之前鄭州也有幾次封控，都是沒幾天就解封了，他們又有太陽能板，跟一些備用的物資，所以一開始也沒想太多，就索性把露營延長幾天，想說等個幾天，解封了就能回家，「我們5個人回到黃河邊上，重新紮好了帳篷，繼續露營生活。」

男子說，幾天之後，他們發現疫情越來越嚴峻，也開始有點擔心，首先就是食物短缺，帶來的肉一下就吃完了，只剩下蕃薯、馬鈴薯、玉米，每天只能用水煮一點，拌鹽巴吃，後來連水也喝完了，「本來想用黃河水過濾燒來喝，但泥沙實在太多，過濾器都壞了。」

幸好，幾個人在附近找到了一塊農民開墾的荒地，裡面種植了黃豆、玉米，「食物實在匱乏，我們只能先『借』來一點兒，想著等以後有機會再把錢還給村民。」同時，他們還找到農地灌溉用的水管，暫時解決了飲水的問題。

另外，天氣越來越冷，幾個人帶來的衣物也不夠暖活，只能自己挖了一個地坑，每天去砍柴來生火取暖。男子提到，「我們每天百分之八十以上的時間是被勞動佔滿的，但說實話我並不討厭這樣的生活，以前在家裡總覺得悶，感覺時間過得慢，到了野外每天忙了起來，倒覺得很充實，一天天過得很快。」

▲▼露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來。（圖／翻攝微博）

男子表示，熬了大約15天，終於看到其他人的面孔，「10月底時，有個大哥走了過來，說是來看我們的，我們問他是誰，他說他就是農地的主人，我們才嚇一跳，趕快道歉，還好他人很好，完全不介意，也不要我們付錢。」

男子指出，大哥是附近村子的村民，在河灘種了一些東西，刷短視頻（短影片）的時候看見有人被困在黃河灘，就決定過來看一下這些人有沒有需要幫助。後來，又有不少其他村民來探望，大家都很熱情，帶了米、麵、菜、肉等物資過來。

男子說，到了11月初，鄭州開始解封，他們才終於可以離開，算了一算，居然已經扎營22天，「22天沒洗澡，身上穿的衣服從白到黃再到黑，臉也曬得黝黑。每天被風吹，手上裂了很多小傷口，頭髮也長得不像樣。我體重沒有太大的變化，只瘦了半公斤，但聽說同行的一個朋友瘦了快5公斤。」

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
保時捷911信義區撞公車！車頭全毀插進底盤　駕駛酒測出爐慘了
大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！　4線索揭秘
台南牛肉麵「10人吃2270元」全走光　客人找到了
快訊／計程車喊漲！　起跳價100元
露營一半封城！　他們「野外求生22天」偷菜活下來
快訊／總統府發言人確診　蔡英文健康狀況曝
「講這3字的都是老人！」　一票不改口：我就幼稚
曾雅蘭驚吐21年婚姻內幕！　小S傻眼：妳幹嘛不離婚
黃秋生機場遇口罩美女...竟是林青霞！　「優雅吐19字」他傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網購買一送一！新褲子內藏「原味蕾絲內褲」　她崩潰退貨商家神回

2022胡潤慈善榜公布　劉強東年捐655.6億成「中國首善」

往返兩岸新規定18日開始　馬曉光：48小時內改1次核酸檢測

露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來

習拜會釋放何種訊號？　國台辦：追求「和平方式」實現國家統一

26歲女孩返鄉助農被嘲「又黑又醜」　堅持3年逆襲賣出150萬公斤農產

重慶副區長遭爆攔外地車　怒斥「回去！否則公安來拘留你們」

15歲高中生學校中詭消失…「人間蒸發1個月」警地毯式搜尋無發現

比亞迪半導體終止IPO　優先擴大晶圓產能

痛批民進黨政治操弄「小三通」　國台辦：恢復兩岸通航陸方沒障礙

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

網購買一送一！新褲子內藏「原味蕾絲內褲」　她崩潰退貨商家神回

2022胡潤慈善榜公布　劉強東年捐655.6億成「中國首善」

往返兩岸新規定18日開始　馬曉光：48小時內改1次核酸檢測

露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來

習拜會釋放何種訊號？　國台辦：追求「和平方式」實現國家統一

26歲女孩返鄉助農被嘲「又黑又醜」　堅持3年逆襲賣出150萬公斤農產

重慶副區長遭爆攔外地車　怒斥「回去！否則公安來拘留你們」

15歲高中生學校中詭消失…「人間蒸發1個月」警地毯式搜尋無發現

比亞迪半導體終止IPO　優先擴大晶圓產能

痛批民進黨政治操弄「小三通」　國台辦：恢復兩岸通航陸方沒障礙

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

林玉書《全明星》遭爆女隊員排擠　隊長壯壯經紀人發聲：不敢苟同

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

溫妮中空「辣洩深溝腹肌」！　狂練舞2小時喊：超崩潰

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

大陸熱門新聞

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

露營遇封城！他野外求生22天靠偷菜維生

高中生學校中詭消失…人間蒸發1個月最後身影曝

女主播「同時交往10男」　真面目曝光

陸發現全球新物種！新型蟑螂畫面曝

他慘被戴綠帽！騎車3天3夜追出軌妻

特斯拉驚悚「鬼駕駛」！時速突飆198...致2死3傷

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

「小三通」準備好了！　陸業者：等台灣同意

醫生一眼看出鄰桌女長腦瘤！曝3關鍵特徵

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

更多熱門

相關新聞

極簡質感muraco台灣開賣

極簡質感muraco台灣開賣

如果你想好好露個營，不被花花綠綠的裝備干擾，那多少會聽過這個日本品牌muraco，它的極簡質感早在先前就養出一票粉絲，強調沒有多餘的設計，卻又兼顧使用上的機能性，絕對不是花拳繡腿，面臨安靜山林，也能刻刻有型。

台東縣將開闢龍田第2營區因應活動需求

台東縣將開闢龍田第2營區因應活動需求

最新豪華露營車跑遍全台設備超齊全

最新豪華露營車跑遍全台設備超齊全

福州激增百例本土！下令停止一切聚集性活動

福州激增百例本土！下令停止一切聚集性活動

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

關鍵字：

露營封城野外求生扎營偷菜

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面