露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來

▲一行人在黃河灘邊露營了22天，終於撐到解封。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名男子10月中跟著朋友一起到黃河邊露營，沒想到遇到封城，導致他們沒辦法回家，只能繼續在河邊露營。一行人在河邊露營了共22天，靠著偷菜、砍柴取暖求生，好不容易熬到解封，終於可以離開荒野，返回家中。

男子表示，他是一名戶外愛好者，平常就會跟朋友一起去旅行、露營，但因為疫情的關係，最近幾年很少出去玩，「遠的地方去不了，就想說能不能在家門口露個營，所以跟朋友規劃了到滎陽的黃河灘露營，車程不到一小時，不用出鄭州市，應該比較安全，也不受疫情影響。」

男子提到，最開始的兩天，他們過得很瀟灑，吃烤肉、喝啤酒，晚上就在黃河邊圍一起聊天、打牌，時間過得很快，大家也沒太注意疫情，沒想到打算離開的那天，才知道鄭州的疫情防控升級了，有很多村道、鄉道都實施了封控。

男子說，他們當天開車要離開，正要上村道，就發現入口處被鐵皮擋住了，「那條路是我們知道的唯一可以從黃河灘返回的路。當時圍擋處沒有人，我們沒辦法和村子裡的防疫人員取得聯繫，考慮到當時疫情的緊張形勢，我們暫時沒有向上反映問題，怕給村子和鄭州市的防疫工作添麻煩。」

男子指出，之前鄭州也有幾次封控，都是沒幾天就解封了，他們又有太陽能板，跟一些備用的物資，所以一開始也沒想太多，就索性把露營延長幾天，想說等個幾天，解封了就能回家，「我們5個人回到黃河邊上，重新紮好了帳篷，繼續露營生活。」

男子說，幾天之後，他們發現疫情越來越嚴峻，也開始有點擔心，首先就是食物短缺，帶來的肉一下就吃完了，只剩下蕃薯、馬鈴薯、玉米，每天只能用水煮一點，拌鹽巴吃，後來連水也喝完了，「本來想用黃河水過濾燒來喝，但泥沙實在太多，過濾器都壞了。」

幸好，幾個人在附近找到了一塊農民開墾的荒地，裡面種植了黃豆、玉米，「食物實在匱乏，我們只能先『借』來一點兒，想著等以後有機會再把錢還給村民。」同時，他們還找到農地灌溉用的水管，暫時解決了飲水的問題。

另外，天氣越來越冷，幾個人帶來的衣物也不夠暖活，只能自己挖了一個地坑，每天去砍柴來生火取暖。男子提到，「我們每天百分之八十以上的時間是被勞動佔滿的，但說實話我並不討厭這樣的生活，以前在家裡總覺得悶，感覺時間過得慢，到了野外每天忙了起來，倒覺得很充實，一天天過得很快。」

男子表示，熬了大約15天，終於看到其他人的面孔，「10月底時，有個大哥走了過來，說是來看我們的，我們問他是誰，他說他就是農地的主人，我們才嚇一跳，趕快道歉，還好他人很好，完全不介意，也不要我們付錢。」

男子指出，大哥是附近村子的村民，在河灘種了一些東西，刷短視頻（短影片）的時候看見有人被困在黃河灘，就決定過來看一下這些人有沒有需要幫助。後來，又有不少其他村民來探望，大家都很熱情，帶了米、麵、菜、肉等物資過來。

男子說，到了11月初，鄭州開始解封，他們才終於可以離開，算了一算，居然已經扎營22天，「22天沒洗澡，身上穿的衣服從白到黃再到黑，臉也曬得黝黑。每天被風吹，手上裂了很多小傷口，頭髮也長得不像樣。我體重沒有太大的變化，只瘦了半公斤，但聽說同行的一個朋友瘦了快5公斤。」