鄭運鵬看完火舞就想學「噴火」　助理談老闆：一開始覺得他好奇怪

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的知名助理韓璟近來撰寫「我那個喜歡鋼彈的老闆要選市長了」的一系列貼文。由於鄭運鵬不同於其他政治人物，臉書貼文不假他人之手，連嗆假帳號的留言也出自他自己；而韓璟也透露，鄭運鵬的個性是很多事物都想要嘗試，好比邀請火舞團表演後，就會忍不住想學怎麼噴火，「一開始覺得鄭運鵬好奇怪，哪有政治人物這樣的，太活潑了」。

韓璟過去是政治白紙，在因緣際會下成為鄭運鵬的助理，當時她的政治工作者朋友們得知後，都跟她打賭撐不過三個月，質疑鄭運鵬到底為何會雇用她。韓璟說，她自己也不知道去鄭運鵬辦公室幹嘛，連雇主本人（指鄭運鵬）也都不知道，到職的第一天走進608（鄭運鵬辦公室），挑了最角落的座位，她還跟鄭運鵬說，「先說，我真的不是客氣，我真的什麼都不懂喔」；鄭運鵬則說，「我看得出來，妳不用強調」。

韓璟說，她每天盡問一些白痴問題，好比會問鄭運鵬什麼是落日條款，鄭運鵬就會要她去問辦公室主任。韓璟表示，「提供新知識」的關係不是單向的，只要常關注鄭運鵬個人臉書的人就會知道，鄭運鵬一直以來都強調自己沒有小編，所以看到他在各種粉絲專頁底下跟網友亂喇賽的，都是鄭運鵬本人。

韓璟表示，她自己的任務，就是當鄭運鵬蹦蹦蹦的像她走去，拿出手機問，「這個OOO粉專是在幹嘛的？人怎麼樣？」的時候，她要有辦法回答。她形容，自己就像是Hinet色情守門員，負責向鄭運鵬解釋他有興趣的粉專在幹嘛，給他自己判斷。

韓璟回憶，她會跟鄭運鵬說，「喔這粉專我認識啊，是一個跟政治無關的路人，單純因為2018被韓國瑜刺激到，所以開始發文，蠻好笑的。」鄭運鵬就會說，「他好有趣，我要去留言！」

韓璟表示，政治人物的網路操作模式，通常是找一個小編，小編海巡，小編看看老闆有沒有被標註（Tag），再嘗試用老闆的語氣回覆；不過，鄭運鵬這裡是老闆亂海巡，看到有趣的粉專，問助理可不可以，獲得許可後就直接放飛，甚至後面根本就沒問。

韓璟認為，會有這樣的差異，在於鄭運鵬是「很多物都要嘗試」的個性，好比鄭運鵬認識一位漫畫家，就會想看對方是用什麼畫，然後自己買一樣的鉛筆組來練習，甚至邀請火舞團來表演，就會忍不住想學怎麼噴火，邀請馬戲團表演，「就會像你們看到的那樣，月月鳥達到物理上的高飛」。

韓璟說，一開始覺得鄭運鵬好奇怪，哪有政治人物這樣的，太活潑了，但想想不對，明明這種有趣的事情，自己有機會也會想試試看，為什麼放在政治人物上就不行，會變成這是在搞怪？她認為，對鄭運鵬來說，這些都是生活，每個人認真努力工作，不就是為了把錢變成自己喜歡的樣子嗎？

「每次碰到選舉要討論政見時，他自己提出的點子，都跟我們的生活十分相關」。韓璟表示，好比親子育兒、長者照顧、觀光娛樂、職人培育，就是這些事物，實際構築了我們每個人的日常。

▼民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／民進黨提供）

