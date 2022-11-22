FBI抓小明！逾百高官政要未曝光　監視器遭備份成未爆彈

▲蘆洲角頭林秉文帶警大校長陳檡文至信義88招待所，過程全被錄下，引發軒然大波。



圖文／鏡週刊

本刊調查，郭哲敏與林秉文等人開設的「信義88」招待所，因出入分子複雜，屢遭人檢舉，後來至更隱密的內湖區行善路與行愛路另成立2家會館，竟然有人將招待所多年來的監視器畫面逐一存檔，且按照年月及出入對象分門別類整理，目前浮出檯面的只是冰山一角，估計至少有上百名政要及檢警高官全被錄下，宛如現代版的「百官行述」。

為此，黑白兩道近來風聲鶴唳，謠言四起，有人說起因於郭哲敏為清理門戶，派人將投靠敵對勢力的小弟腿打斷，小弟不爽才丟出畫面報復，也有陰謀論抖出其他地下匯兌業者為了鏟除競爭對手，聯手其他黑幫利用檢警對付郭哲敏及林秉文集團，資料卻輾轉流入特定政治人物的手裡，由於背後涉及鉅額的地下匯兌不法，又捲入黑白兩道與政治勢力角力，層層利益交疊之下，使案情更加錯綜複雜。

▼身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲曾2度至林秉文等人開的招待所吃飯。



目前，包括警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基、警察專科學校校長鍾國文、時任警政署政風室主任黃錦秋，以及新北檢察官王涂芝等高階檢警先後遭爆曾進出招待所，就連台北市長柯文哲、前民眾黨立委蔡壁如、前行政院祕書長卓榮泰、桃園市長鄭文燦及國民黨立委林為洲等藍綠白三黨大咖，也曾受邀到該處飲宴，使林秉文等人的會館儼然成為政商名流聚會的祕密基地。

▼綠營前市議員呂瀅瀅邀約內政部長徐國勇等人至喜相逢餐廳吃飯及買單，並非如外界影射有黑衣人或郭哲敏宴請。



知情人士告訴本刊，郭哲敏生性多疑，曾與黑道有糾紛，深怕遭擄走，出門至少有4輛褓姆車與十多位小弟隨行，由於他來自彰化，身旁保鑣清一色都挑選同鄉的小弟擔任。

▼信義88會館因屢遭人檢舉而歇業，郭哲敏轉戰至更隱密的內湖區行善路（圖）及行愛路又開了2家招待所。



上月中旬，他在內湖招待所與藝人羅志祥等人歡聚，席間有人眼神異常，話不投機，立即有一群小弟帶刀衝上前護駕，雖未有人傷亡，但轄區警方獲報未處理挨批吃案，如今郭哲敏涉洗錢案又能提早一步潛逃出境，加上據傳有不肖高階警察以插股方式投資郭哲敏的地下匯兌集團，且長期按月分紅，使檢警面臨極大壓力，專案小組務必要將他緝拿歸案，才能還原真相以召公信。



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