新北第5選區政見懶人包／顏維勳喊助更生人重返社會　他只有1句話

▲顏維勳。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉即將登場，新北第5選區候選人奮力拚選戰。為了讓選民更了解候選人想推動的公共事務，《ETtoday新聞雲》幫忙整理了，包括無黨籍候選人顏維勳、小民參政歐巴桑聯盟候選人張淑惠、無黨籍候選人李婉鈺、無黨籍候選人郭柏成，以及中國和平統一黨候選人陳玉鳳的政見。

9號｜顏維勳

1、無政黨意識形態的包袱，全力為第一線老百姓發聲。

2、強力為弱勢團體發聲代言，爭取擴大社會福利預算。

3、弱勢24小時取用機器的政策行動。

4、更生人重返社會的就業保障政策。

5、改善警消救護裝備，警消安全是第一要務。

6、強化新北市道路安全系統，打造優質安全居住環境。

7、改造再升級河濱公園，並善用新店溪、大漢溪發展水岸觀光交通。

▲顏維勳政見。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

10號｜張淑惠

●支持你生育，托育要安心

1、推動孕產前中後身心支持，諮詢或到府減輕孕產焦慮及育兒辛苦。

2、提升公幼比例，降低師生比，增加機動人力照護幼兒情緒。

3、建構部分、臨時、夜間等多元托育制度，兼顧各職場型態與全職育兒喘息需求。

●兒童人權主流化

1、重視保母、幼教勞權增品質、盤點培育課程及稽查園方拉緊兒權界線。

2、降低社工案量，整合醫療、社政、警政、鄰里等。

3、強化社安網，預防兒虐及社會問題。

4、堅守兒童友善，如公立醫院設繪本區，增多元遊戲場和青少年活動空間，改善學區交通安全，暢通兒少參與市政管道與提高層級。

●鬆綁教學壓力，多元實驗教育

盤點經驗，試辦體制內實驗教育2.0，推動家長與企業多元教育與選才概念，有效減少師生壓力，落實兒權與多元發展，增人手進班支援特殊生。

●居住有正義，社宅新面貌

新建智慧社宅結合托老托嬰社福設施，幫助青年成家與鄰里共融。

●勞工有尊嚴，權益不打折

1、監督勞檢及勞資爭議調解品質。

2、獎勵育兒友善企業。

3、成立勞工職業疾病認定委員會及納入勞工代表，反映勞工心聲。

4、預防過勞，協助企業改善職場。

●人本宜居城，永續綠環境

1、體檢公共建築及社區與大眾運輸符合通用設計。

2、市立醫院採購無障礙接駁車。

3、淨空路阻和人行道障礙等，友善身障者、娃娃推車與長者。

4、檢討並優化公車路線，提高電動公車比例。

5、提高綠蔭面積、增加智慧電錶比例、更新智慧電網減碳護生態。

▲張淑惠。（圖／翻攝自張淑惠臉書）

11號｜李婉鈺

●友愛銀髮，無礙照護

1、建立咖啡廳「友善銀髮」獎勵機制，結合專業日間照護，讓夾心青壯族安心上班。

2、發放銀髮咖啡消費券，鼓勵長者出門。

3、提高中高齡二度就業補助。

●孩童就學，精實栽培

1、一小學、一幼兒園、一公托，降低托育負擔。

2、鼓勵企業增設托幼中心，節省家長送托時間。

3、推動國小英文分級分班，提升學童競爭力。

●青年就業，警消保障

1、爭取18-30歲新北青年起薪三萬。

2、增補警消人力，添購設備減輕警消負擔、增加民眾安全。

●寵物友善，毛孩專區

1、公園設立毛小孩專區，設置友善動物設施。

2、推廣寵物友善空間標章。

●引水親水，建立人與河岸連結

打開大漢溪沿線因車道、河堤所阻隔藍帶。

●湳仔溪2.0，浮洲升級

結合生活、生態及遊憩，串聯湳仔溪鐵馬道及附近景點，打造「湳溪半日生活圈」。

●小藝術，大學城

1、結合台藝大及鄰近學校資源，形塑「新北藝術大學城」。

2、活化公共空間，定期舉辦文創市集和運動展演。

●老屋新生，防災都更優化

1、老屋換新屋，一坪換一坪，附帶停車位。

2、檢討《新北市防災建築再生自治條例》，提高獎勵加速都更。

3、建立民眾都更諮詢窗口，幫助都更戶維護居民權益。

4、設立都更爭議委員會，加速住戶整合。

5、推動垂直景觀綠化陽台獎勵，綠化城市。

●人本交通，綠色基盤

1、以學區為單位進行通盤檢村，增設停車位。

2、推動環境綠化，打造「板橋交通綠網」。

●廠房升級，產業再造

1、增設廠房輔導諮詢部門，提供廠家專業性改善方針。

2、「廠房升級」，優化在地生產條件，推動地方產業再造。

▲李婉鈺。（圖／翻攝自李婉鈺臉書）

12號｜郭柏成

●基層出身的，你們的需求我都知道，讓我來幫你們。

▲郭柏成。（圖／翻攝自郭柏成臉書）

13號｜陳玉鳳

1、增設幼兒公托中心、補助公辦民營托兒所，增加補助私幼費用，減輕家長負擔。

2、增強婦幼照護體系，保障婦女就業機會；改善職場環境，協助勞資雙方溝通，創造完善就業環境。

3、輔導青年就業及創業，減化青年創業手續。

4、關懷銀髮族：健全長者長期照護之相關措施，補助各里社區銀髮族共餐經費。

5、完善照顧身心障礙族群，全面落實無障礙公共設施，降低身心障礙者、低收入戶的申請門檻。

6、整頓市容，推動老舊社區都市更新。

7、增加公園遊樂設施，提升社區民眾休閒品質。

8、關懷毛小孩，持續推動以認養代替購買、以結紮代替撲殺，落實毛小孩晶片制度及改善收客所環境。