為王世堅抱不平！　韓國瑜大讚「男子漢」：不該被無情小人攻擊

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪時因脫口「曾欠黃珊珊人情」，遭到綠營側翼網軍圍剿。前高雄市長韓國瑜22日以《格列佛遊記》形容王世堅現在所面臨的處境，並大讚王世堅是個敢說敢言的男子漢，不應該被無情的小人綑綁攻擊，天下仍應有超越黨派和超越政治的公理存在。

韓國瑜他表示，大家應該都對《格列佛遊記》書中主角被小人們綑綁的情節印象深刻，小人們出於恐懼、放出各種渺小的箭與矛來攻擊，實際上造成的傷害不大，但那種刺刺癢癢的不適感，數量一多、仍能使人崩潰，「這就是王世堅現在所面臨的處境。」

韓國瑜表示，多年前認識王世堅開始，就知道他一直是個敢說敢言的男子漢，他的心中有公理、有正義，更對這個國家抱著無私奉獻的精神，「然而，今天有無數的1450躲在螢幕背後，連臉跟姓名都不敢透露，只能透過一雙骯髒的手敲打著鍵盤，竭盡所能地抹黑與嘲諷王世堅。」

因此，韓國瑜質疑，「台灣的環境究竟從何開始變成這樣卑劣的網軍治國？只要立場不同、就要被成千上萬個連臉都看不見的小人所攻擊，這樣的環境真的是我們想要的嗎？」

韓國瑜呼籲，言論自由就是最可貴的「台灣價值」與「台灣民主」的一環，但綠營網軍如此殺伐異己的行為，早已嚴重破壞台灣最引以為傲的民主。韓國瑜強調，王世堅的勇敢堅毅，不應放任他被無情的小人綑綁攻擊，天下仍應有超越黨派和超越政治的公理存在，「否則我們又有何顏面與人談民主！」

除了韓國瑜，知名主持人于美人日前為無黨籍台北市長候選人黃珊珊站台時也喊出「搶救王世堅」等言論。對此，王世堅22日陪同民進黨候選人陳時中車隊掃街時回應，他只是民進黨的一個小兵，應該盡到自己該盡的責任，他還是認為自己相信的一些事情是正確的，「我的靈魂到現在還是不會被黨紀管，更何況我沒有違反任何黨紀。」

王世堅也補充，他的辦公室接到很多民眾來電，也在掃街過程聽見民眾真正的聲音，這讓他感受到台灣社會還是很可愛，保有人性最光輝的一面，摒除那些虛假民意、側翼非人性的攻擊，「我已經做了很清楚、正確的選擇。」