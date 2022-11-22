選前4天不忍了！被指賤賣土地　員林市長控告對手違反《選罷法》

▲員林市長游振雄提告對手陳秋蓉。（圖／游振雄競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市長游振雄此次選舉中試圖角逐連任，與綠營員林市長候選人陳秋蓉4年後再度交鋒，游不滿陳先前針對LED燈及土地出售問題兩度質疑自己法，今(22)日下午親上火線前往地檢署，告陳「意圖使人不當選」，要求司法還給他清白。

游振雄和陳秋蓉頻頻過招，由於陳秋蓉2018年擔任議員期間，虛報未擔任助理人為公費助理，被檢方認定涉嫌偽造文書，要求應向公庫支付100萬元，讓陳緩起訴， 游振雄對此製制5面廣告看板加以諷刺，但陳秋蓉陣營的青年軍團團長立刻去將廣告拆掉，游振雄當場看到後，氣得前往報警，陳秋蓉也指該廣告抹黑她，也去提告。

▲員林市長游振雄提告對手陳秋蓉。（圖／記者唐詠絮攝）

游振雄今天則對陳秋蓉連番指責他賤賣土地強調，自己二十多年的問政服務與落實市政，絕對敢拍胸補保證，無一絲的貪財慕勢。員林市公所與振雄今年更獲得入圍法務部廉政署透明晶質獎的殊榮，這樣的抹黑手段真的看不下去，因此才前往提告，希望藉由司法還他清白。

而陳秋蓉也發出新聞稿回應指出：「游振雄市長一直模糊焦點，不敢說出真相，卻用不實抹黑資訊，不斷抹黑，是可忍孰不可忍，游振雄市長身為員林市的大家長，沒有盡好堅守員林市產的責任，反倒賤賣土地，這是一位市長該有的作為嗎？」