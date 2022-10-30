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有症狀勿輕忽！「累腫喘」心臟衰竭前兆　把握黃金時間治療

▲劉維新醫師表示，發現自己無論休息多久仍覺得很累，甚至出現頭暈、容易喘氣以及身體水腫的情形，可能是心臟衰竭的警訊。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

劉維新醫師表示，發現自己無論休息多久仍覺得很累，甚至出現頭暈、容易喘氣以及身體水腫的情形，可能是心臟衰竭的警訊。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國人的十大死因中，「心臟疾病」長年高居第二名，其中致死率最高的是「心臟衰竭」，據統計，全球每五個人當中就有一名心衰竭患者，而在台灣又以高齡患者為主。29日上午，花蓮慈院心臟內科團隊舉辦「高年級心鮮人」心臟衰竭病友會暨衛教講座活動，邀請心臟內科劉維新醫師、張懷仁醫師、許芝瑋藥師與黃映華營養師分享護心、養心的觀念和方法，希望能透過衛教宣導，讓民眾更加瞭解心衰疾病等相關知識，病友們一起找回健康的心。

劉維新醫師指出，心臟就像馬達，負責推動血液的流動，把氧氣和營養等身體所需的東西送到全身各處，因此當病患出現心衰竭，心臟收縮能力變差導致馬達力量不夠，血液供應量減少，就會引起累、腫、喘等症狀。劉維新叮嚀，若民眾發現自己無論休息多久仍覺得很累，甚至出現頭暈、容易喘氣，以及身體水腫的情形，就要當心，「這可能是心臟衰竭的警訊！一定盡速就醫檢查，以免錯過黃金治療時間。」

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▲劉維新醫師表示，發現自己無論休息多久仍覺得很累，甚至出現頭暈、容易喘氣以及身體水腫的情形，可能是心臟衰竭的警訊。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張懷仁醫師呼籲心衰患者須好好吃飯、好好吃藥，定期回診配合治療可延緩病情、延長壽命。

張懷仁醫師呼籲心衰患者須注意的二大重點：「好好吃飯、好好吃藥！」輕微的心臟衰竭可以透過藥物治療，達到減緩或改善心肌功能惡化的效果；為了幫助病友更了解平時服用的藥物，許芝瑋藥師列舉常見的心衰治療藥品，包括利尿劑、乙型阻斷劑、葡萄糖轉運蛋白抑制劑等等，並針對服用各類藥品的應注意事項進行說明。

營養攝取對心臟衰竭患者也是必修課題，日常生活以均衡飲食、少量多餐、掌握適當水份與鹽份的攝取為原則。有些民眾會想買保健食品服用，以為這樣比較健康，會較快康復，蘇映華營養師強調「這是錯誤觀念！」保健食品並非必需品，每個人的身體情況也不同，建議服用前一定要先諮詢過醫師或營養師，讓日常飲食搭配合適的治療方案以達到最佳治療效果。

▲劉維新醫師表示，發現自己無論休息多久仍覺得很累，甚至出現頭暈、容易喘氣以及身體水腫的情形，可能是心臟衰竭的警訊。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蘇映華營養師強調，心衰患者想要服用保健食品，建議事前先諮詢過醫師或營養師，切勿自行吃補品。

除了醫療團隊的衛教宣導，現場也有病友分享自己的心路歷程。四十歲的黃先生去前因心臟衰竭嚴重入院治療，住院期間長達十個月，病情不樂觀到需要接受心臟移植的程度；所幸在心臟內科團隊的努力與自己配合治療下，身體情況逐漸好轉並順利出院，現在已恢復正常工作！

▲劉維新醫師表示，發現自己無論休息多久仍覺得很累，甚至出現頭暈、容易喘氣以及身體水腫的情形，可能是心臟衰竭的警訊。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蘇映華營養師教導病友如何測量小腿圍，以判斷自己是否有營養不良的風險。

黃先生用自身走過一趟鬼門關的經歷鼓勵其他病友，只要積極接受治療，就有機會維持病況不惡化、慢慢好起來；很感恩劉維新醫師與團隊的用心付出，也祝福所有病友都早日康復。

心臟衰竭牽涉許多共病，是相當複雜的疾病，需要跨領域合作整合照顧。花蓮慈院成立心臟衰竭團隊，整合各專業職類，包含心臟內外科醫師、復健科醫師、物理/職能治療師、營養師、藥師、個案管理師等。劉維新強調，對於心臟衰竭患者而言，「積極接受治療等同於保養自己的心臟」，建議心臟衰竭的病人要適度運動，每天量體重和血壓，注意飲食，少鹽少油少糖，定期回診追蹤及服用藥物，可避免心臟衰竭症狀惡化，也能延長壽命，就不會讓生命隨時倒塌。
 

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關鍵字：

症狀輕忽累腫喘心臟衰竭前兆黃金時間治療

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